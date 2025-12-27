Policie České republiky  

AKTUALIZACE: Pátráme po 51leté ženě z Příbrami

Odešla dnes odpoledne z chráněného bydlení. 

AKTUALIZACE
Pátrání po 51leté ženě odvoláváme. Dostali jsme několik poznatků o tom, kde by se mohla zdržovat a na základě těchto informací se ji podařilo vypátrat asi 10 km od místa, odkud odešla. Děkujeme všem všímavým občanům za důležité informace, kreré nám pomohly s vypátráním pohřešované.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
27. prosince 2025

----------------------------------------

Policisté z Příbrami pátrají po pohřešované 51leté ženě, která odešla z chráněného bydlení v Příbrami a doposud se nevrátila.

PÁTRACÍ RELACE (Pokud odkaz není aktivní, pátrání po pohřešované jsme odvolali).

Pokud pohřešovanou uvidíte nebo víte, kde by se mohla zdržovat, ozvěte se na linku 158.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
27. prosince 2025

