Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
AKTUALIZACE: Pátráme po 51leté ženě z Příbrami
Odešla dnes odpoledne z chráněného bydlení.
AKTUALIZACE
Pátrání po 51leté ženě odvoláváme. Dostali jsme několik poznatků o tom, kde by se mohla zdržovat a na základě těchto informací se ji podařilo vypátrat asi 10 km od místa, odkud odešla. Děkujeme všem všímavým občanům za důležité informace, kreré nám pomohly s vypátráním pohřešované.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
27. prosince 2025
Policisté z Příbrami pátrají po pohřešované 51leté ženě, která odešla z chráněného bydlení v Příbrami a doposud se nevrátila.
Pokud pohřešovanou uvidíte nebo víte, kde by se mohla zdržovat, ozvěte se na linku 158.
