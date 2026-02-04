Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
AKTUALIZACE: Pátráme po 13letém chlapci
Pokud jste ho někde viděli nebo uvidíte, neprodleně nás kontaktujte na lince 158.
AKTUALIZACE:
Odvolali jsme pátrání po 13letém chlapci. Ten je v pořádku, bez zranění. Pohřešovaný se pohyboval na vlakovém nádraží v Kolíně, odkud nám volal jeden ze zaměstnanců, který tam mladíka spatřil.
Děkujeme za spolupráci!
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
4. února 2026
________________________________________________________________________________________________________
Kriminalisté vyhlásili pátrání po 13letém chlapci z Kolínska, jehož pohřešování oznámila jeho matka na linku 158 ve středu 4. února 2026 po sedmé hodině večerní.
Bližší informace k pohřešovanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=21030204260120 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
V případě, že chlapce uvidíte nebo jste zaznamenali jeho pohyb, kontaktujte policisty na tísňové lince 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
4. února 2026