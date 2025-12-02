Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: Opakované krádeže i loupež: recidivista z Broumovska stíhán vazebně
Kriminalisté z Náchoda obvinili 18letého muže, hrozí mu až 10 let vězení.
AKTUALIZACE:
Dne 2. prosince 2025 kriminalisté z Náchoda zadrželi druhého podezřelého z loupežného přepadení, 18letého muže z Martínkovic. Ten byl obviněn ze dvou skutků loupeže a jednoho skutku výtržnictví. Za uvedené činy mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.
Podle zjištění policie se měl dne 4. září 2025 na Mírovém náměstí v Broumově dopustit loupeže, když přistoupil k dvojici mužů a po jednom z nich požadoval elektronickou cigaretu. Pod pohrůžkou fyzického napadení si ji vynutil, čímž poškozenému způsobil škodu.
Dalšího skutku se měl dopustit 16. listopadu 2025 v Polici nad Metují, kde společně s již vazebně stíhaným pachatelem fyzicky napadl dva mladé muže. Poškození utrpěli zranění vyžadující lékařské ošetření a byly jim odcizeny mobilní telefony, doklady a osobní věci. Celková škoda byla vyčíslena na téměř dvacet tisíc korun.
Poslední čin se odehrál 28. listopadu 2025 v jednom z broumovských barů. Obviněný zde na veřejně přístupném místě před několika svědky fyzicky napadl poškozeného, kterého udeřil pěstí do hlavy a snažil se v útoku pokračovat. V jeho jednání mu zabránili až návštěvníci baru, kteří ho vyvedli ven.
Kriminalisté zjistili, že jde o osobu již dvakrát soudně trestanou za majetkovou trestnou činnost. Obviněný je navíc závislý na omamných látkách a není zaměstnán. V letošním roce proti němu byla vedena další dvě trestní řízení pro celkem čtrnáct dílčích skutků, která dosud nebyla pravomocně ukončena. Policie prověřuje i další trestnou činnost, u níž je důvodné podezření, že ji spáchal právě on.
S ohledem na závažnost skutků, jejich opakování a skutečnost, že obviněný jedná pod vlivem drog a vykazuje nebezpečné chování vůči okolí, které se zjevně stupňuje, podali kriminalisté podnět na okresní státní zastupitelství k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.
por. Karolína Macháčková
4.12.2025
Náchodští kriminalisté obvinili 18letého muže z Broumovska, který se měl v průběhu podzimu 2025 dopustit opakovaných vloupání do vozidel, zahrady a kůlny, krádeží a násilného útoku na dvě osoby. Obviněný je stíhán pro pokračující přečiny krádeže, poškození cizí věci, neoprávněného užívání cizí věci a pro zločin loupeže. Za uvedené činy mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.
Mladík se měl vloupat do zahrady a kůlny v Broumově, odkud odcizil ruční pilku. Dále se vloupal do několika zaparkovaných vozidel v Broumově, Polici nad Metují, Velkém Poříčí a Hronově, odkud odcizil cennosti – mimo jiné zlatý prsten v hodnotě 50 tisíc korun, dioptrické brýle, plynovou pistoli, finanční hotovost i osobní doklady. V jednom případě neoprávněně užíval vozidlo, se kterým havaroval a způsobil škodu ve výši okolo 30 tisíc korun.
V listopadu se spolu s dalšími pachateli dopustil loupežného přepadení dvou mladých mužů. Poškození byli fyzicky napadeni, utrpěli zranění vyžadující lékařské ošetření a odcizeny jim byly mobilní telefony a osobní věci.
Celková škoda způsobená jeho jednáním byla vyčíslena na více než 130 tisíc korun.
Kriminalisté zjistili, že jde o osobu již čtyřikrát pravomocně odsouzenou za výtržnictví a majetkovou trestnou činnost. V evidenci přestupků má dva záznamy. Nemá trvalé bydliště, není zaměstnán ani veden na Úřadu práce a je uživatelem pervitinu.
por. Karolína Macháčková
2.12.2025