Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Omezení pro nákladní auta na přechodu v Harrachově
Důvodem jsou očekávané sněhové přeháňky, omezení na silnici I/10 mezi Desnou a Harrachovem zatím potrvá do zítřejší 6. hodiny ranní. Může být i prodlouženo s ohledem na aktuální počasí.
Aktualizace ze dne 30. 12. 2025:
Zákaz vjezdu nákladních vozidel do úseku silnice I/10 od Desné k hraničnímu přechodu Harrachov prozatím potrvá do dnešní 9. hodiny ranní. Omezení pro vozidla nad 6 tun na silnici mezi Mníškem a Raspenavou zůstává i nadále v platnosti.
por. Bc. Ivana Baláková
S ohledem na očekávané sněhové přeháňky přistupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR k uzavření silnice I/10 mezi Desnou a hraničním přechodem Harrachov pro všechna nákladní vozidla od dnešní 18. hodiny do zítřejší 6. hodiny ranní. Zákaz vjezdu těchto vozidel do dotčeného úseku může být i prodloužen v závislosti na vývoji klimatických podmínek. Řidiči nákladních vozidel mají možnost využít náhradní hraniční přechod v Hrádku nad Nisou.
Ředitelství silnici a dálnic současně oznamuje, že od dnešní 13. hodiny uzavřelo ze stejného důvodu úsek silnice III. třídy číslo 2904 od Mníšku do Raspenavy na Liberecku pro nákladní vozidla s hmotností nad 6 tun, a to do odvolání.
O dalších aktuálních změnách v průjezdnosti silnic v Libereckém kraji budeme veřejnost informovat na našich stránkách.
29. 12. 2025
por. Bc. Ivana Baláková