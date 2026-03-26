Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Obracíme se s žádostí o spolupráci na možné svědky k případu z roku 2025
Neznáte je? Hledáme důležité svědky loňské události.
AKTUALIZACE:
Díky veřejnosti se nám podařilo ztotožnit dva klíčové svědky loňské události z Liberce. Pomůžete nám nalézt i poslední důležitou svědkyni z fotografie? Pokud má někdo jakékoliv poznatky ke zjištění totožnosti důležité svědkyně z fotografie, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo nás kontaktuje telefonicky na bezplatné lince 158 nebo na tel. 974467200.
Žádáme i samotnou svědkyni z fotografie, která mohla incident zaznamenat, aby se případně stejným způsobem přihlásila sama.
Děkujeme za pomoc.
12. května 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE:
Děkujeme veřejnosti za spolupráci. Ve velmi krátké době se díky ní podařilo dva z důležitých svědků ustanovit. V tuto chvíli nadále trvá ještě výzva k jedné osobě.
Pokud má někdo jakékoliv poznatky ke zjištění totožnosti ženy na fotografii, která by mohla napomoci k objasnění případu, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo nás kontaktuje telefonicky na bezplatné lince 158 nebo na tel. 974467200.
31. března 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
-----------------------------------------------------------------------------------------
V souvislosti s případem prověřovaným zdejší součástí Obvodního oddělení policie Liberec Vápenka hledáme důležité svědky události, ke které došlo na konci roku 2025 v Liberci.
V souvislosti s prováděnými úkony žádáme o pomoc širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv poznatky ke zjištění totožnosti tří důležitých svědků z fotografií, kteří by mohli napomoci k objasnění případu, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo nás kontaktuje telefonicky na bezplatné lince 158 nebo na tel. 974467200.
Žádáme i samotné svědky z fotografií, kteří mohli incident zaznamenat, aby se případně stejným způsobem přihlásili sami.
Děkujeme za spolupráci.
26. března 2026
nprap. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje