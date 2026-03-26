Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE - Obracíme se s žádostí o spolupráci na možné svědky k případu z roku 2025

Neznáte je? Hledáme důležité svědky loňské události. 

AKTUALIZACE:1

Díky veřejnosti se nám podařilo ztotožnit dva klíčové svědky loňské události z Liberce. Pomůžete nám nalézt i poslední důležitou svědkyni z fotografie? Pokud má někdo jakékoliv poznatky ke zjištění totožnosti důležité svědkyně z fotografie, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo nás kontaktuje telefonicky na bezplatné lince 158 nebo na tel. 974467200.

Žádáme i samotnou svědkyni z fotografie, která mohla incident zaznamenat, aby se případně stejným způsobem přihlásila sama.

Děkujeme za pomoc.

12. května 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE:

Děkujeme veřejnosti za spolupráci. Ve velmi krátké době se díky ní podařilo dva z důležitých svědků ustanovit. V tuto chvíli nadále trvá ještě výzva k jedné osobě. 

Pokud má někdo jakékoliv poznatky ke zjištění totožnosti ženy na fotografii, která by mohla napomoci k objasnění případu, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo nás kontaktuje telefonicky na bezplatné lince 158 nebo na tel. 974467200.

31. března 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

-----------------------------------------------------------------------------------------

V souvislosti s případem prověřovaným zdejší součástí Obvodního oddělení policie Liberec Vápenka hledáme důležité svědky události, ke které došlo na konci roku 2025 v Liberci. 

V souvislosti s prováděnými úkony žádáme o pomoc širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv poznatky ke zjištění totožnosti tří důležitých svědků z fotografií, kteří by mohli napomoci k objasnění případu, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo nás kontaktuje telefonicky na bezplatné lince 158 nebo na tel. 974467200.

Žádáme i samotné svědky z fotografií, kteří mohli incident zaznamenat, aby se případně stejným způsobem přihlásili sami.

Děkujeme za spolupráci.

26. března 2026
nprap. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna

1

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 