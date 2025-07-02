Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: Obchodování s lidmi
Rozšířili jsme obvinění obou mužů.
Krajští kriminalisté pokračují ve vyšetřování závažné trestné činnosti týkající „vykořisťování“ osob bez domova a stálého příjmu. Po nedávném zveřejnění výzvy jsme obdrželi cenné poznatky, které rozšířily počet obětí o další, a to o třiapadesátiletou ženu. Dva obvinění muži (49, 25) zůstávají i nadále ve vazbě.
V duchu zjištěných skutečností rozšířili kriminalisté v uplynulých dnech obvinění obou mužů o další skutky s tím, že trestní sazba zůstává nezměněna stejně jako právní kvalifikace trestné činnosti.
Další potencionální oběti, které se cítí být níže popsanou trestnou činností poškozeny, se mohou s důvěrou obracet přímo na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, případně na Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje cestou oddělení tisku .
Citlivost případu neumožňuje zveřejnit více informací.
Děkujeme za pochopení.
mjr. Magdaléna Vlčková
7.10.2025
---------------------------------------------------------
Od loňského roku se krajští kriminalisté zabývají závažnou trestnou činností na Jičínsku, která by měla podle našich zjištění sahat až do roku 2016. Od této doby mělo na dosud nezjištěných místech, zejména na Jičínsku, docházet ze strany dvou dnes již vazebně stíhaných mužů (48,25) k „vykořisťování“ osob bez domova a stálého příjmu. Obětí je již několik.
Muži měli slibovat obětem dlouhodobou práci za peníze a s ubytováním. Ve skutečnosti měli oběti nutit pod pohrůžkami a násilím k práci za minimální finanční odměnu, avšak s cílem získat pro sebe značný prospěch. Doposud zjištěná škoda, která jednáním obou mužů obětem podle odhadů vznikla, dosahuje několika milionů korun.
„Budoucí oběti měli oslovovat na různých místech ČR, zejména na nádražích a v následném prvním verbálním kontaktu zneužít jejich důvěry. Předmětem nabízené práce byl například prodej zboží na trzích či řízení vozidel nebo jiná manuální práce na blíže neurčených místech. Vykonávaná práce byla však mnohem manuálně náročnější,,“ přibližuje kriminalista, který se případu od prvopočátku věnuje.
Přestože krajští kriminalisté disponují od loňského roku poznatky a informacemi, které neustále intenzivně vyhodnocují, obrací se ještě na veřejnost, zejména pak na osoby, které se staly oběťmi trestné činnosti obou mužů s vazbou na Jičínsko, aby se s důvěrou obrátily na kriminalisty odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje (cestou oddělení tisku nebo na linku 974521329).
Stejně tak může mít kdokoliv z veřejnosti jakékoliv informace, které by nám pomohly k řádnému objasnění závažné trestné činnosti v tomto případu, který je dozorován krajským státním zastupitelstvím.
Oba muže, kteří jsou stíhaní vazebně, zadržela v březnu na Jičínsku zásahová jednotka. Po nezbytných procesních úkonech je vrchní komisař obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu obchodování s lidmi, přičemž jim za to hrozí až dvanáctiletý trest odnětí svobody.
S ohledem na probíhající úkony v rámci vedeného trestního řízení nemůžeme být více konkrétnější. Děkujeme za pochopení.
mjr. Magdaléna Vlčková
2.7.2025