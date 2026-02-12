Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - O víkendu zavítá do Liberce FC Baník Ostrava
Připravujeme bezpečnostní opatření.
AKTUALIZACE dne 16. února 2026
V neděli 15. února 2026 proběhlo na stadionu U Nisy fotbalové utkání Fortuna ligy mezi celky FC Slovan Liberec a FC Baník Ostrava. Zápas sledovalo přímo na stadionu celkem 2746 diváků – z toho 500 fanoušků hostujícího celku. Na základě předem získaných informací byl zápas vyhodnocen jako rizikový a z tohoto důvodu Policie České republiky připravila na den jeho konání bezpečností opatření, jehož cílem bylo zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti na teritoriu města Liberce.
Na bezpečnost na stadionu i ve městě dohlíželo přes 132 policistů a přes 140 členů bezpečnostní agentury a pořadatelské služby. Do bezpečnostního opatření byla zařazena i Krajská pořádková jednotka Krajského ředitelství Libereckého kraje a Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Dále v něm byli zapojeni policisté pořádkové a dopravní policie a policisté Služby kriminální policie a vyšetřování, včetně psovodů a hipologů.
Všem policistům se podařilo udržet veřejný pořádek v okolí stadionu i v celém městě a zajistit bezpečnost silničního provozu tak, že nevznikla žádná kolizní situace. Během tohoto opatření policisté řešili osmnáct přestupkových jednání v dopravě a pět ve veřejném pořádku. V souvislosti s fotbalovým utkání nedošlo k žádnému závažnému narušení veřejného pořádku a páchání trestné činnosti.
16. února 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
V neděli 15. února 2026 se v Liberci, na stadionu U Nisy sehraje fotbalové utkání Fortuna ligy mezi celky FC Slovan Liberec a FC Baník Ostrava. Zápas bude zahájen v 15:30 hodin.
Tento zápas je ze strany Policie ČR vyhodnocen jako rizikový, čemuž bude odpovídat i opatření, na které se policisté připravují. Předpokládáme, že ze strany některých neukázněných příznivců sportovních klubů a diváků dojde v souvislosi s konáním sportovní akce k narušení veřejného pořádku. Cílem bezpečnostního opatření je zejména zajistit veřejný pořádek, klid a bezpečnost ve městě Liberci a jeho okolí a zejména v okolí fotbalového stadionu U Nisy. V případě páchání výtržností ze strany fanoušků budou policisté připraveni tyto incidenty důrazně řešit. Úkolem policistů bude mimo jiné zajistit bezpečnost a plynulost v dopravě, aby nedocházelo ke kolizním situacím.
Do opatření budou zapojeni policisté pořádkové, dopravní i kriminální služby. V terénu budou také členové Antikonfliktního týmu a policisté z pořádkových jednotek Libereckého kraje spolu se služebními kynology a hipology.
Policisté budou monitorovat již příjezd fanoušků do Liberce a rovněž dohlížet na jejich přesun na stadion. Dále budou dohlížet na bezproblémový průběh fotbalového utkání. Monitorovat situaci budou samozřejmě i po skončení utkání a odjezdu fanoušků. S přesunem fanoušků na stadion mohou být spojené i menší komplikace v dopravě. V případě vyhodnocení situace může dojít k chvilkovému zastavení provozu.
Žádáme všechny návštěvníky uvedeného utkání, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení a zároveň pokyny policistů.
Děkujeme za spolupráci.
12. února 2026
por. Bc. Klára Jeníčková