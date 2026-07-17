Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Neznámý motocyklista ohrozil v České Lípě malého chlapce
Při objíždění kolony aut stojících na červenou, málem smetl na přechodu pro chodce sportovní kočárek s dvouletým dítětem. Pátráme po něm.
Aktualizace ze 17. 7. 2026
Dnes dopoledne kontaktoval linku 158 motocyklista, po kterém jsme pátrali. Potvrdil, že ve čtvrtek bočně narazil svým motocyklem do kočárku na přechodu pro chodce na I/9 v České Lípě. I přesto nadále žádáme očité svědky kolize i majitele palubních kamer, aby nám s objasněním průběhu nehodové události pomohli. Veškeré informace přijmeme na bezplatné tísňové lince 158.
por. Bc. Ivana Baláková
Ve čtvrtek 16. července kolem 11.30 přecházela na signál volno mladá žena se svými třemi dětmi po přechodu pro chodce na I/9 od autobusové zastávky k Lidlu v České Lípě, když zde jejího dvouletého syna ve sportovním kočárku ohrozil zatím neznámý motocyklista. Ten objížděl kolonu vozidel stojích na červenou ve směru od Nového Boru na Prahu. Kočárku na přechodu se pak zcela vyhnout nedokázal a narazil do něj svým pravým bokem. Náraz zlomil boční konstrukci sedačky. Chlapci se jako zázrakem nic nestalo, nicméně maminka i děti byly z takové události pořádně vyděšené.
Ze zatím dostupných informací lze usoudit, že motorkáře v tmavém oblečení s tmavou motorkou doprovázel druhý motocyklista, který měl na svém oblečení oranžové prvky. Ten před přechodem zastavil a na ženu s kočárkem gestikuloval, aby pokračovala v přecházení. Po motocyklistovi, který chlapce v kočárku takto vážně ohrozil, intenzivně pátráme. Žádáme přitom o pomoc očité svědky události nebo majitele palubních kamer, které ji mohly zaznamenat. Veškeré informace k případu přijmeme na tísňové lince 158. Motocyklista se dopustil několika přestupků, za které mu ve správním řízení hrozí vysoká pokuta a zákaz řízení.
17. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková