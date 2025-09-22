Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: „Nejste na to sami“ v Královéhradeckém kraji
Posilujeme spolupráci s neziskovkami pomáhajícími obětem trestných činů.
Po zhruba půl roce se na Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje uskutečnilo další pracovní setkání zástupců Policie České republiky a neziskových organizací, které pomáhají obětem trestných činů. Termín byl zvolen symbolicky v souvislosti s blížícím se 22. únorem – Dnem obětí trestných činů – a zároveň s cílem nastavit pravidelnost setkávání v rámci kraje.
Hlavním tématem byla vzájemná koordinace a sdílení zkušeností z praxe. Policisté představili novinky PČR ve vztahu k práci s oběťmi trestných činů a diskutovali s partnery náměty na další zlepšení postupů. Součástí jednání byly také informace k metodice vykázání v případech domácího násilí a další postupy, které mají přispět k rychlejší a citlivější pomoci ohroženým osobám.
„Spolupráce s neziskovými organizacemi je pro nás důležitá. Pomáhá nám lépe reagovat na potřeby obětí a zároveň posiluje návaznou podporu, kterou oběti často vyhledávají poté, co se stanou terčem trestného činu,“ zaznělo od zástupců neziskovek na setkání.
Významná část diskuse se věnovala prevenci, zejména v oblasti podvodné trestné činnosti. Zástupci neziskových organizací upozornili na širokou škálu podvodných legend, které se rychle mění, a na to, že se oběti často obracejí o pomoc až po spáchání trestného činu. Shoda panovala na tom, že jednou z nejúčinnějších cest je cílená a srozumitelná osvěta – i s podporou policie. V této souvislosti zaznělo i téma zneužívání moderních technologií, včetně umělé inteligence, která může být součástí podvodných scénářů a manipulací.
Preventisté Policie ČR v kraji současně rozšiřují aktivity i směrem k zaměstnavatelům, aby se informace o rizicích a možnostech ochrany dostaly k co nejširší skupině lidí.
Dalším konkrétním krokem je zvyšování informovanosti veřejnosti prostřednictvím osvětových materiálů. V současnosti je plakát s kontakty a základními informacemi k pomoci obětem trestných činů dostupný na služebnách Policie ČR v Královéhradeckém kraji, ale i v dalších institucích. Cílem je rozšířit jeho dostupnost také na služebnách městských policií v rámci kraje.
Na jednání byly otevřeny také návrhy na vyhotovení konkrétních podpůrných výrobků určených zvlášť zranitelným obětem, například dětem, které mohou pomoci zpříjemnit a zklidnit náročné situace při úkonech trestního řízení. Diskutovalo se rovněž o podnětech k dalšímu zlepšení zázemí, mimo jiné i v souvislosti s novými výslechovými prostory v rámci krajského ředitelství.
Pozitivně byla hodnocena i stávající spolupráce v oblasti dopravních nehod. „U poškozených při dopravních nehodách se dlouhodobě osvědčuje návaznost mezi inspektoráty a komisaři. U násilné trestné činnosti pak neziskové organizace sehrávají důležitou roli v následné péči o oběti,“ vyplynulo z diskuze.
„I nadále budeme v pravidelných setkáváních s neziskovým sektorem pokračovat. Společným cílem je zlepšovat systém podpory obětí trestných činů, posilovat prevenci a zajistit, aby se pomoc dostala k lidem včas a srozumitelně,“ zhodnotil jednání iniciátor setkávání plk. Ladislav Tomášek, náměstek ředitele krajského policejního ředitelství v Královéhradeckém kraji s gescí za oblast SKPV.
Policie ČR v Královéhradeckém kraji zároveň nabízí neziskovým organizacím úzkou součinnost i v oblasti preventivně-vzdělávací činnosti. Preventisté realizují přednášky a besedy napříč věkovými skupinami – pro děti, dospělé i seniory – zaměřené mimo jiné na bezpečné chování, rozpoznávání rizik a to, jak se nestát obětí trestné činnosti. Nejčastěji preventisté působí ve školách, kterým na začátku školního roku rozesílají aktuální nabídku preventivních programů. Na situačních preventivních aktivitách spolupracují také s konkrétními útvary Policie ČR dle zaměření aktivit a potřeb cílové skupiny. Neziskové organizace se na krajské policejní ředitelství mohou kdykoliv obrátit s poptávkou spolupráce.
Další společné setkání zástupců Policie ČR a neziskových organizací je plánováno opět zhruba za půl roku.
mjr. Magdaléna Vlčková
20.února 2026
------------------------------------------------
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje v minulém týdnu uspořádalo další setkání se zástupci organizací pomáhajících obětem trestných činů, které se také dlouhodobě věnují oblasti prevence kriminality, podpory obětí a sociální práci. Společně tím byl odstartován a představen projekt s názvem „Nejste na to sami“.
Cílem projektu je nabídnout lidem v těžkých životních situacích rychlou, dostupnou a především komplexní pomoc. Projekt vychází z poznatků policejní praxe, že mnoho obětí či ohrožených osob neví, kam se obrátit, anebo se ostýchá o pomoc požádat.
„Chceme dát jasný signál, že nikdo nemusí zůstat na své problémy sám. Policie zde není pouze pro represivní zásahy, ale i pro prevenci a podporu. Projekt ‘Nejste na to sami’ propojuje naši práci s odborníky z oblasti psychologie, práva či sociálních služeb,“ uvedl plk. Mgr. Ladislav Tomášek, zodpovědný za službu kriminální policie a vyšetřování.
Projekt zahrnuje:
- právní informace a základní orientaci v právní pomoci,
- psychologické poradenství a krizovou intervenci,
- sociální poradenství a zprostředkování kontaktů na specializovaná pracoviště,
- odborné konzultace a předávání informací o možnostech další pomoci, případně doprovody.
Partnerství s předmětnými organizacemi je klíčovým prvkem, který umožní policii přiblížit se lidem v jejich každodenním životě. Na setkání došlo k dialogu a výměně zkušeností organizací a předání obecných doporučení při jednání klientů organizací s Policií ČR. Zástupci organizací byli seznámeni se zákonnými postupy při řešení konkrétních situací, s možnostmi vedoucími k oboustranné spolupráci.
„Jsme přesvědčeni, že propojením sil policie a neziskového sektoru vytvoříme efektivní systém, který dokáže rychle a citlivě reagovat na potřeby veřejnosti. „Projekt Nejste na to sami jasně ukazuje, že Policie ČR je tu nejen k ochraně bezpečnosti, ale i k podpoře lidí v těžkých chvílích. Spojujeme síly s odborníky, abychom obětem a ohroženým osobám nabídli dostupnou a citlivou pomoc,“ vysvětlil plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Projekt „Nejste na to sami“ si vzal za cíl přiblížit se co nejvíce k veřejnosti, a to i cestou informativního letáku umístěného na policejních služebnách v Královéhradeckém kraji.
Jednání se zúčastnili zástupci těchto organizací:
- Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
- Občanské poradenské středisko, o.p.s.
- Bílý kruh bezpečí
- Probační a mediační služba
- NOMIA – poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum
mjr. Magdaléna Vlčková
22.9.2025