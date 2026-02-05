Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: Násilný incident v Jaroměři
Policie prověřuje pokus vraždy
AKTUALIZACE:
Královéhradečtí krajští kriminalisté v návaznosti na prověřování násilného incidentu v Jaroměři včera zahájili trestní stíhání 44letého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ukončeného ve stadiu pokusu.
Návykové látky sehrály v celém konfliktu zřejmě zásadní roli. Orientační test na drogy, který policisté provedli u 44letého muže bezprostředně po zadržení, vykázal pozitivní reakci na amfetamin a metamfetamin.
Dosavadní výslechy naznačují, že motivem incidentu mohly být vzájemné neshody související s drogami. Obviněný ve své výpovědi uvedl, že poškozený neoprávněně vstoupil do jeho bytu, dožadoval se drog a začal si přisvojovat jeho osobní věci. Útok nožem obviněný vysvětluje obavou o svou bezpečnost a snahou bránit se údajně agresivnímu chování poškozeného.
Zraněný osmadvacetiletý muž byl po incidentu převezen do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde je podle aktuálních informací ve stabilizovaném stavu.
Kriminalisté zjistili, že obviněný je recidivista s rozsáhlou trestní minulostí. V opisu z evidence rejstříku trestů má od roku 1998 celkem deset záznamů za různorodou trestnou činnost, včetně násilné, mravností a majetkové trestné činnosti. Třikrát byl rovněž ve výkonu trestu odnětí svobody, naposledy do prosince 2023.
S ohledem na závažnost skutku, trestní minulost a existenci vazebních důvodů u obviněného podali kriminalisté krajskému státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby.
Kriminalisté se budou dále zabývat také jednáním souvisejícím s držením a případnou distribucí omamných a psychotropních látek ze strany obviněného. Podrobně prověří rovněž možné protiprávní jednání poškozeného včetně jeho neoprávněného vstupu do bytu a údajné agresivity vůči přítomným osobám. Právní kvalifikace celého incidentu se může na základě dalších zjištění dále měnit.
por. Karolína Macháčková
6.2.2026
Od včerejších večerních hodin prověřujeme násilný útok mezi 44letým a 28letým mužem, ke kterému došlo v jednom z bytů v Jaroměři. Podle dosud zjištěných skutečností měl mladší muž vniknout do bytu staršího muže a jeho družky. Mezi oběma aktéry následně došlo ke slovní rozepři, která přerostla ve fyzický konflikt. Podezřelý měl při potyčce poškozeného napadnout kuchyňským nožem a způsobit mu tři bodnořezná poranění v oblasti zad.
Zraněný osmadvacetiletý muž z místa utekl a byl následně se závažným poraněním převezen do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Čtyřiačtyřicetiletého muže jaroměřští policisté zadrželi.
Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro možné spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu. Případ je nadále ve fázi prověřování. Další informace poskytneme, jakmile to bude možné.
por. Karolína Macháčková
5.2.2026