AKTUALIZACE - Muže v Jablonci zadržela zásahová jednotka
Vyhrožoval veřejnosti napadením a použitím zbraní.
AKTUALIZACE:
V tuto chvíli již proběhla pyrotechnická prohlídka bytu se psem speciálně vycvičeným na vyhledávání výbušnin, kdy se nepotvrdilo, že by se uvnitř nacházely zbraně či výbušniny. Nyní ještě probíhá ohledání místa a další úkony trestního řízení, kdy předmětem toho bude i stanovení právní kvalifikace.
29. dubna 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
Aktuálně jsme zasahovali v Jablonci nad Nisou, ul. Smetanova, kde muž vyhrožoval napadením a použitím zbraní. Oznámení jsme přijali na tísňovou linku 158 ve 12 hodin. Operační důstojník na místo neprodleně vyslal všechny dostupné hlídky. Na místě byly všechny složky Integrovaného záchranného systému. Probíhala evakuace osob a vymezení bezpečného perimetru. Situaci jsme měli po celou dobu pod kontrolou. Probíhalo intenzivní prověřování a zajištění bezpečnosti v okolí.
Na místo byla povolána zásahová jednotka Středočeského kraje, která muže zadržela a následně byl eskortován do policejní cely. Nyní budou dále pokračovat úkony trestního řízení a zároveň pyrotechická prohlídka bytu, která nám dá odpověď na to, zda měl muž uvnitř nějaké zbraně či výbušniny.
Děkujeme za spolupráci občanům a respektování pokynů zasahujících složek.
29. dubna 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová