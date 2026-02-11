Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: Muž na Náchodsku obviněn z týrání partnerky
Je ve vazbě, hrozí mu až 10 let vězení.
AKTUALIZACE:
Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Náchodě, kteří se zabývají případem jednatřicetiletého muže, zásadním způsobem rozšířili jeho trestní stíhání. Zatímco původní obvinění se týkalo týrání osoby žijící ve společném obydlí a vydírání, aktuální vyšetřování odhalilo rozsáhlou a dlouhodobou trestnou činnost páchanou na více ženách. Kriminalisté nyní dokumentují systematické násilí, přičemž nejstarší případ sahá až do roku 2014, což potvrzuje dlouhodobou historii násilného chování obviněného.
Aktuálně vazebně stíhaný muž čelí obvinění z další trestné činnosti, která zahrnuje zvlášť závažný zločin znásilnění, týrání osoby žijící ve společném obydlí, vydírání, omezování osobní svobody, ublížení na zdraví a nebezpečné pronásledování. Vyšetřování ukázalo, že intenzita útoků postupem času gradovala. Muž své oběti měl vystavovat extrémnímu psychickému nátlaku, chorobné žárlivosti a naprosté izolaci od rodiny či přátel. Soustavně kontroloval jejich mobilní telefony, veškerou komunikaci na sociálních sítích a vyvolával žárlivé scény i kvůli běžným situacím, jako byl pouhý úsměv na jinou osobu nebo mírné zpoždění při cestě z práce.
Brutalita fyzických útoků, které zahrnovaly facky, údery pěstmi do obličeje i těla a cloumání, měla pro poškozené traumatizující následky. V jednom z případů měl napadnout ženu, která byla v prvním trimestru těhotenství. Jiný útok skončil vážným zraněním v obličeji, konkrétně zhmožděním čelisti a vyražením zubů, což si vyžádalo hospitalizaci a znemožnilo oběti přijímat pevnou stravu po dobu několika týdnů. Muž neváhal využívat ani nejcitlivější nástroje nátlaku, kdy k vynucení poslušnosti a sexuálního styku zneužíval strach obětí o jejich nezletilé děti a vyhrožoval jejich likvidací. Během těchto aktů ženy navíc verbálně dehonestoval a ponižoval.
Součástí obvinění je také omezování osobní svobody a činy hraničící s mučením. Muž své oběti zamykal v bytě a pod pohrůžkou zabití je nutil k užívání omamných a psychotropních látek. Jednu z žen přiměl vlézt v březnu do rybníka a zde ji měl tlačit a držet hlavu pod vodu, přičemž prohlašoval, že o životě a smrti oběti rozhoduje pouze on sám. Poškozené ve vztahu často zůstávaly z důvodu silné citové závislosti a dojmu, že bez obviněného budou ztracené a nemají kam jinam jít.
Teror neustal ani po ukončení vztahů, kdy muž přešel k intenzivnímu nebezpečnému pronásledování. V desítkách případů své bývalé partnerky obtěžoval, sledoval jejich pohyb a neustále monitoroval jejich životy. K nátlaku využíval také vyhrožování zveřejněním kompromitujících materiálů, videí a fotografií s cílem oběti společensky zcela zničit. Vzhledem k rozsahu a mimořádné závažnosti těchto skutků nyní muži v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v horní hranici trestní sazby ve výši 10 let, což je zvýšení oproti původně zvažovaným 8 letům.
Kriminalisté i nadále pracují na shromažďování důkazního materiálu a nevylučují, že se v průběhu vyšetřování mohou přihlásit další poškozené osoby. Obviněný je i nadále stíhán vazebně, neboť panuje důvodná obava, že by v trestné činnosti pokračoval nebo působil na dosud nevyslechnuté svědky.
por. Karolína Macháčková
6.3.2026
Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Náchodě zahájili trestní stíhání 31letého muže, který se měl v uplynulých měsících dopouštět velmi závažného násilného jednání vůči své partnerce.
Dne 5. února 2026 byl muž obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí a zločinu vydírání. Soudce Okresního soudu v Náchodě jej na základě důvodné obavy z pokračování trestné činnosti vzal do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až 8 let.
Oběť byla podle kriminalistů vystavena tak silnému psychickému tlaku a surovému zacházení, že postupně rezignovala na jakoukoli obranu. Intenzita a brutalita jednání byly v tomto případě mimořádně vysoké.
Všímejte si varovných signálů, které mohou naznačovat, že se někdo ve vašem okolí ocitl v ohrožení. Domácí násilí se často projevuje nenápadně. Může jít například o změnu chování, kdy dříve veselý a otevřený člověk najednou působí uzavřeně, tichým dojmem nebo neustále vystrašeně. Dalším signálem může být izolace od blízkých; oběť se přestává vídat s přáteli či rodinou a může to vypadat, že partner kontroluje každý její krok, rozhovory či telefonáty. Časté výmluvy na nepravděpodobné nehody, které mají vysvětlit viditelné modřiny nebo zranění, mohou rovněž naznačovat, že je někdo vystaven násilnému jednání. Všímejte si také nervozity či úzkosti při odchodu z práce nebo při blížícím se návratu domů – strach z návratu do společného obydlí bývá častým příznakem dlouhodobého nátlaku.
Pokud máte pocit, že se s někým ve vašem okolí děje něco špatného, nemusíte situaci posuzovat sami ani se vžívat do role vyšetřovatele. Někdy stačí projevit zájem, nabídnout základní podporu nebo vyhledat odbornou pomoc. V případech, kdy máte obavu o bezprostřední bezpečí, je možné volat linku 158. Nonstop anonymní podporu poskytuje také Bílý kruh bezpečí na lince 116 006. Užitečným nástrojem může být rovněž aplikace Bright Sky, která pomáhá obětem i svědkům bezpečně vyhodnotit situaci a nabídne kontakty na odbornou pomoc.
Nezavírejme oči před tím, co se může dít přímo kolem nás. Někdy stačí jediný telefonát, otázka nebo upřímný zájem, aby se kolotoč násilí zastavil.
Problematice domácího násilí se věnujeme dlouhodobě a opakovaně na ni upozorňujeme. Další informace, užitečné rady i přehled organizací, které mohou obětem pomoci, naleznete zde.
por. Karolína Macháčková
11.2.2026