AKTUALIZACE: Malšovická aréna hostí finále MOL Cup: Jablonec – Karviná
Dohlédneme na dopravu i veřejný pořádek.
AKTUALIZACE:
V rámci rozsáhlého bezpečnostního opatření, do kterého byly zapojeny pořádkové jednotky, dopravní policie, kriminální služba, antikonfliktní tým a další specializované jednotky, došlo k několika incidentům, na které policisté bezprostředně reagovali.
Bezpečnostní opatření bylo v tomto případě umocněno skutečností, že se akce jakožto chráněná osoba zúčastnil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tomio Okamura.
Během opatření byly zadrženy 2 osoby pro důvodné podezření ze spáchání trestných činů. Jeden ze zadržených se měl dopustit přečinů projevů sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a výtržnictví a druhý z nich přečinu výtržnictví. S těmito osobami probíhají standardní úkony trestního řízení.
V průběhu dne bylo řešeno celkem 9 osob pro protiprávní jednání vykazující znaky přestupku. Z celkového počtu bylo 8 případů vyřešeno v příkazním řízení přímo na místě, přičemž na pokutách byla vybrána celková částka téměř 60 000 Kč. Zbývající 1 případ byl oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.
Přestupky zahrnovaly především neuposlechnutí výzvy úřední osoby, porušení podmínek na ochranu veřejného pořádku při konání sportovní akce, znečištění veřejného prostranství a znevážení úřední osoby.
K zajištění pořádku byly použity donucovací prostředky pod jednotným velením proti anonymnímu davu, dále byly použity ve dvou případech donucovací prostředky proti konkrétním osobám, převážně v souvislosti s neuposlechnutím výzvy.
Bezpečnost občanů a návštěvníků utkání byla pro nás prioritou. I přes uvedené incidenty, z nichž všechna protiprávní jednání byla spojena s fanouškovskou základnou FK Jablonec, se podařilo situaci v průběhu celého dne udržet pod kontrolou a zabránit širšímu narušení veřejného pořádku. K žádnému zranění osob nedošlo.
por. Karolína Macháčková
21.5.2026
V souvislosti s konáním finálového utkání fotbalového poháru MOL Cup mezi týmy FK Jablonec a MFK Karviná, které se uskuteční ve středu 20. května 2026 od 18:00 hodin v královéhradecké Malšovické aréně, připravuje Policie České republiky ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové zvýšená dopravní a bezpečnostní opatření.
Hlavním cílem je zajištění maximální možné plynulosti silničního provozu, která je v této souvislosti jednou z hlavních priorit. Dohlédneme samozřejmě ruku v ruce s tím i na veřejný pořádek.
Vzhledem k tomu, že dorazí fanouškovské základny obou týmů, které jsou mimohradecké, očekáváme dočasná omezení v dopravě, zejména v okolí stadionu, a to před začátkem a po ukončení zápasu. V okolí stadionu i na hlavních příjezdových trasách do Hradce Králové je nutné před začátkem utkání i po jeho ukončení počítat se zvýšenou hustotou provozu.
Apelujeme proto na všechny řidiče a fanoušky, aby do místa konání dorazili s dostatečným časovým předstihem, sledovali aktuální dopravní informace a důsledně respektovali pokyny policistů, strážníků Městské policie Hradec Králové i pořadatelů.
Návštěvníkům utkání rovněž doporučujeme, aby pro cestu na stadion v maximální možné míře využili, pokud je to možné, městskou hromadnou dopravu. Tímto mohou výrazně přispět ke snížení dopravního zatížení a předejít komplikacím s parkováním, jehož kapacita v bezprostředním okolí arény bude omezená.
Na zajištění bezpečnosti se bude podílet odpovídající počet policistů ve spolupráci se strážníky městské policie. Všichni budou dohlížet na veřejný pořádek nejen v místě konání zápasu, ale i v jeho širším okolí a na příjezdových komunikacích.
por. Karolína Macháčková
19.5.2026