Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: Loupež v trafice objasněna
Náchodští kriminalisté pachatele zadrželi.
Jak jsme vás již informovali, kriminalisté z Náchoda prověřovali loupež, která se odehrála 28. října 2025 v prodejně tabáku na Náchodsku. Pachatel byl 18. listopadu zadržen a k činu se doznal. Nyní komisař zahájil trestní stíhání tohoto 31letého muže, kterého obvinil nejen ze zvlášť závažného zločinu loupeže, ale také z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Během prověřování bylo zjištěno, že muž se loupeže dopustil v době, kdy měl vykonávat trest odnětí svobody. Dne 27. října 2025 okolo 14:55 hodin využil chvíle, kdy jej na nestřeženém pracovišti na Náchodsku nikdo nesledoval, a zadní otevřenou brankou svévolně odešel. Od tohoto okamžiku se neoprávněně zdržoval na svobodě až do 18. listopadu 2025, kdy byl zadržen policisty územního odboru Náchod.
Muž byl totiž pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 9 měsíců, který měl vykonávat ve věznici s ostrahou.
por. Karolína Macháčková
6.1.2026
Kriminalisté z Náchoda dne 28. října 2025 zahájili úkony trestního řízení ve věci loupeže, která se odehrála téhož dne krátce před 11. hodinou dopoledne v prodejně tabáku na Náchodsku. Pachatel se k prodejně dostavil na dámském jízdním kole, které krátce předtím odcizil z oploceného pozemku u rodinného domu. V prodejně pod pohrůžkou fyzického napadení donutil obsluhu k vydání finanční hotovosti. Při jednání držel v ruce dřevěný kolík se špičkou, kterým směřoval na obsluhu, a požadoval vydání peněz. Obsluha mu z pokladny vydala částku 25 800 Kč. Pachatel poté z místa činu na odcizeném kole odjel a následně jej odložil u vlakového nádraží. Během incidentu nebyl nikdo zraněn.
Policie se případu od okamžiku oznámení intenzivně věnovala. Do prověřování byli zapojeni kriminalisté i policisté z obvodních oddělení. Využili místní znalosti, operativní práci v terénu i pečlivé vyhodnocování získaných poznatků. Díky těmto krokům se podařilo pachatele vypátrat. Dne 18. listopadu byl zadržen, při výslechu se k činu plně doznal a následně byl dodán do výkonu trestu odnětí svobody za svou předchozí trestnou činnost.
Vedle zločinu loupeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let, je muž podezřelý také z přečinu krádeže a porušování domovní svobody v souvislosti s odcizením jízdního kola.
por. Karolína Macháčková
21.11.2025