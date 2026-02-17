Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Liberečtí policisté zazářili na Policejním mistrovství ČR 2026 v běhu na lyžích
Domů si přivezli vítězství v individuálních disciplínách a společně vybojovali 2. místo ve štafetě.
AKTUALIZACE:
V tomto týdnu se setkal ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Libor Špráchal s úspěšnými sportovci, kteří reprezentovali Krajské ředitelství policie Libereckého kraje na Policejním mistrovství České republiky 2026 v běhu na lyžích v lyžařském areálu Zadov - Churáňov.
"Moc rád bych vám všem osobně poděkoval za výbornou reprezentaci našeho kraje na lyžařských závodech, kde jste dosáhli velmi dobrých výsledků a jsem hrdý, že máme v našich řadách takové sportovce." Vyzdvihl jejich nasazení a odpovědný přístup a zároveň jim popřál mnoho dalších úspěšných kroků nejen ve sportovním, ale i jejich profesním životě. "Budu se těšit na další setkání, nejen u příležitosti vašich sportovních úspěchů, ale i v pracovním životě", dodal krajský ředitel. Součástí poděkování bylo také předání finanční odměny jako výraz uznání za dosažené výsledky a vzornou reprezentaci.
Během neformální části setkání se krajský ředitel zajímal o průběh závodů – zejména o sněhové podmínky, které sportovci během soutěže měli, a o náročnost tratí. Zároveň se ptal, jak se jednotliví závodníci k lyžování dostali a co je k tomuto sportu přivedlo. Sportovci mu přiblížili své začátky, tréninkovou přípravu i atmosféru samotných závodů. Nechyběla ani otázka, zda práci u Policie ČR, kterou vykonávají, je naplňuje a přináší jim radost.
Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo důstojným poděkováním za jejich sportovní úspěchy.
27. února 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve dnech 9. - 13. února 2026 se příslušníci Krajského ředitelství policie Libereckého kraje zúčastnili Policejního mistrovství České republiky 2026 v běhu na lyžích, které se konalo v lyžařském areálu Zadov - Churáňov.
Mistrovství bylo pořádáno ve spolupráci Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, Národní sportovní agentury, Unie tělovýchovných organizací Policie ČR - sportovního svazu policistů a hasičů, z.s. a Sportovního policejního spolku Prezidium Praha. Více naleznete v následujícím odkazu https://policie-sport.cz/rok_mcr/2026/reprezentanti KŘP Libereckého kraje
Liberecký kraj reprezentovalo sportovní družstvo ve složení:
- por. Mgr. Jaroslav Soukup
- nprap. Bc. Petra Suchá
- prap. Jiří Major
- nprap. Leoš Jebavý
V kategorii žen dominovala Petra Suchá, která zvítězila ve všech individuálních disciplínách - v kombinovaném závodě, závodě klasickou technikou i volnou technikou. V kategorii mužů zvítězil v kombinovaném závodě Jaroslav Soukup, za ním v patách druhé místo obsadil Jiří Major. Stejné pořadí zopakovali také v závodě klasickou a volnou technikou.
V týmové štafetě obsadilo družstvo Krajského ředitelství policie Libereckého kraje 2. místo.
Účast na sportovních soutěžích dlouhodobě přispívá k udržování fyzické připravenosti policistů, která je nezbytnou součástí výkonu služby. Nejen že závodníci mají příležitost ke sportovnímu porovnání sil s kolegy z ostatních krajů, ale také k posílení profesních vztahů a týmové spolupráce napříč útvary.
Nejen našim reprezentantům, ale všem účastníkům patří poděkování a gratulace.
17. února 2026
por. Bc. Klára Jeníčková