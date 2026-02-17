Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE - Liberečtí policisté zazářili na Policejním mistrovství ČR 2026 v běhu na lyžích

Domů si přivezli vítězství v individuálních disciplínách a společně vybojovali 2. místo ve štafetě. 

AKTUALIZACE:


9V tomto týdnu se setkal ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Libor Špráchal s úspěšnými sportovci, kteří reprezentovali Krajské ředitelství policie Libereckého kraje na Policejním mistrovství České republiky 2026 v běhu na lyžích v lyžařském areálu Zadov - Churáňov.

"Moc rád bych vám všem osobně poděkoval za výbornou reprezentaci našeho kraje na lyžařských závodech, kde jste dosáhli velmi dobrých výsledků a jsem hrdý, že máme v našich řadách takové sportovce."  Vyzdvihl jejich nasazení a odpovědný přístup a zároveň jim popřál mnoho dalších úspěšných kroků nejen ve sportovním, ale i jejich profesním životě. "Budu se těšit na další setkání, nejen u příležitosti vašich sportovních úspěchů, ale i v pracovním životě", dodal krajský ředitel. Součástí poděkování bylo také předání finanční odměny jako výraz uznání za dosažené výsledky a vzornou reprezentaci.

Během neformální části setkání se krajský ředitel zajímal o průběh závodů – zejména o sněhové podmínky, které sportovci během soutěže měli, a o náročnost tratí. Zároveň se ptal, jak se jednotliví závodníci k lyžování dostali a co je k tomuto sportu přivedlo. Sportovci mu přiblížili své začátky, tréninkovou přípravu i atmosféru samotných závodů. Nechyběla ani otázka, zda práci u Policie ČR, kterou vykonávají, je naplňuje a přináší jim radost.

Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo důstojným poděkováním za jejich sportovní úspěchy.

27. února 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 9. - 13. února 2026 se příslušníci Krajského ředitelství policie Libereckého kraje zúčastnili Policejního mistrovství České republiky 2026 v běhu na lyžích, které se konalo v lyžařském areálu Zadov - Churáňov. 

Mistrovství bylo pořádáno ve spolupráci Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, Národní sportovní agentury, Unie tělovýchovných organizací Policie ČR - sportovního svazu policistů a hasičů, z.s. a Sportovního policejního spolku Prezidium Praha.  Více naleznete v následujícím odkazu https://policie-sport.cz/rok_mcr/2026/reprezentanti KŘP Libereckého krajereprezentanti KŘP Libereckého kraje

Liberecký kraj reprezentovalo sportovní družstvo ve složení: ​

  • por. Mgr. Jaroslav Soukup
  • ​nprap. Bc. Petra Suchá
  • prap. Jiří Major
  • nprap. Leoš Jebavý

V kategorii žen dominovala Petra Suchá, která zvítězila ve všech individuálních disciplínách - v kombinovaném závodě, závodě klasickou technikou i volnou technikou. V kategorii mužů zvítězil v kombinovaném závodě Jaroslav Soukup, za ním v patách druhé místo obsadil Jiří Major. Stejné pořadí zopakovali také v závodě klasickou a volnou technikou. 
V týmové štafetě obsadilo družstvo Krajského ředitelství policie Libereckého kraje 2. místo. 

Účast na sportovních soutěžích dlouhodobě přispívá k udržování fyzické připravenosti policistů, která je nezbytnou součástí výkonu služby. Nejen že závodníci mají příležitost ke sportovnímu porovnání sil s kolegy z ostatních krajů, ale také k posílení profesních vztahů a týmové spolupráce napříč útvary. 

Nejen našim reprezentantům, ale všem účastníkům patří poděkování a gratulace. 

17. února 2026
por. Bc. Klára Jeníčková 

Odkazy do noveho okna

1

Detailní náhled

2

Detailní náhled

3

Detailní náhled

4

Detailní náhled

5

Detailní náhled

6

Detailní náhled

7

Detailní náhled

8

Detailní náhled

9

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 