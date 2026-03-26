Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE - Liberečtí policisté žádají o pomoc při ztotožnění dalšího svědka

Hledáme důležitého svědka případu zatajení nálezu mobilního telefonu. 

AKTUALIZACE:

V souvislosti s níže zveřejněným případem děkujeme veřejnosti za spolupráci. Ve velmi krátké době se nám díky poznatkům podařilo zjistit osobu důležitého svědka. 

Děkujeme. 

31. března 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prosinci loňského roku, v jedné z prodejen potravin v Liberci si dosud neznámý nálezce bez oprávnění přisvojil mobilní telefon zn. iPhone v hodnotě 25 tisíc korun, který zde nalezl a dosud jej neodevzdal.

Veřejnost v souvislosti s tímto případem žádáme o pomoc při ztotožnění možného svědka celé události, který se v té době v prodejně nacházel a mohl tak vnímat důležité poznatky, které by mohly napomoci k objasnění celé věci.

Pokud má kdokoliv informace vedoucí ke zjištění totožnosti svědka z přiložených fotografií, může je sdělit policistům na kterékoliv služebně nebo prostřednictvím bezplatné linky 158, případně na tel. č. 974467200. Žádáme i samotného svědka z fotografií, aby se případně stejným způsobem přihlásil sám.

Děkujeme za spolupráci.

26. března 2026
nprap. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 