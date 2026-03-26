Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Liberečtí policisté žádají o pomoc při ztotožnění dalšího svědka
Hledáme důležitého svědka případu zatajení nálezu mobilního telefonu.
AKTUALIZACE:
V souvislosti s níže zveřejněným případem děkujeme veřejnosti za spolupráci. Ve velmi krátké době se nám díky poznatkům podařilo zjistit osobu důležitého svědka.
Děkujeme.
31. března 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V prosinci loňského roku, v jedné z prodejen potravin v Liberci si dosud neznámý nálezce bez oprávnění přisvojil mobilní telefon zn. iPhone v hodnotě 25 tisíc korun, který zde nalezl a dosud jej neodevzdal.
Veřejnost v souvislosti s tímto případem žádáme o pomoc při ztotožnění možného svědka celé události, který se v té době v prodejně nacházel a mohl tak vnímat důležité poznatky, které by mohly napomoci k objasnění celé věci.
Pokud má kdokoliv informace vedoucí ke zjištění totožnosti svědka z přiložených fotografií, může je sdělit policistům na kterékoliv služebně nebo prostřednictvím bezplatné linky 158, případně na tel. č. 974467200. Žádáme i samotného svědka z fotografií, aby se případně stejným způsobem přihlásil sám.
Děkujeme za spolupráci.
26. března 2026
nprap. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje