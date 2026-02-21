Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
AKTUALIZACE: Konflikt mezi dvěma muži skončil pobodáním
Případ si převzali krajští kriminalisté.
AKTUALIZACE:
Středočeští krajští kriminalisté v dnešních večerních hodinách zahájili trestní stíhání 50letého muže a obvinili jej ze spáchání přečinu výtržnictví a zvlášť závažného zločinu vraždy dle §140 odst. 2 trestního zákoníku spáchaného ve stádiu pokusu. Za tento čin může obviněnému hrozit trest odnětí svobody na 12- 20 let. Kriminalisté dále státnímu zástupci podají podnět na vzetí obviněného do vazby.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
21. února 2026
---------------------------------------------------
Policisté z Prahy venkov- ZÁPAD vyjížděli včera večer, tedy 20. února 2026, krátce po 19:30 hodině, do Rudné u Prahy, kde mělo dojít ke konfliktu mezi 2 muži a oba měli být zraněni.
Několik policejních hlídek bylo na místě během několika málo minut a na místo byla přivolána i zdravotnická záchranná služba.
Šetřením na místě policisté zjistili, že došlo k incidentu mezi dvěma muži, mužem roč. 1975 a cizincem roč. 1998. Cizinec utrpěl několik bodno řezných poranění, proto byl neprodleně převezen do nemocnice v Praze, kde je nyní hospitalizován. Druhý muž utrpěl lehčí poranění v oblasti dolní končetiny, byl ošetřen na místě a policisté ho následně zadrželi a převezli na policejní služebnu k dalším a neodkladným úkonům.
Vzhledem k závažnosti případu si celou věc do své kompetence převzali středočeští krajští kriminalisté, kteří v současné době pracují na objasnění konfliktu mezi oběma muži, zjišťují motiv a veškeré skutečnosti, které hádce a následnému napadení předcházely.
Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a nadále provádí potřebné a neodkladné úkony trestního řízení.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
21. února 2026