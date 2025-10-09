Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE k pátrání po pohřešovaných nezletilých dívkách

Pohřešované dívky byly vypátrány. 

Pohřešované dívky ve věku 3 a 4 roky z Jablonecka byly společně s jejich otcem vypátrány v zahraničí a jsou v pořádku. Do doby než se prostřednictvím úřadů vrátí zpět na území České republiky, budou obě nezletilé dívky vedeny i nadále v databázi pátrání po osobách. Vzhledem k jejich věku již nebudeme k dané věci poskytovat další bližší informace.

Za spolupráci při pátrání po uvedených osobách velmi děkujeme veřejnosti i médiím.


10. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
 

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 