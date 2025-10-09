Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE k pátrání po pohřešovaných nezletilých dívkách
Pohřešované dívky byly vypátrány.
Pohřešované dívky ve věku 3 a 4 roky z Jablonecka byly společně s jejich otcem vypátrány v zahraničí a jsou v pořádku. Do doby než se prostřednictvím úřadů vrátí zpět na území České republiky, budou obě nezletilé dívky vedeny i nadále v databázi pátrání po osobách. Vzhledem k jejich věku již nebudeme k dané věci poskytovat další bližší informace.
Za spolupráci při pátrání po uvedených osobách velmi děkujeme veřejnosti i médiím.
10. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová