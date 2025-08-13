Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: IRONMAN 70.3 Hradec Králové opět po roce
Policisté jsou na akci připraveni!
V souvislosti s opatřením k zajištění bezpečnosti prestižního závodu IRONMAN 70.3. Hradec Králové jsme nemuseli řešit porušení veřejného pořádku ani žádné významné kolize v dopravě.
Do opatření byl nasazen odpovídající počet policistů, jejichž úkolem bylo v součinnosti s královéhradeckými a třebechovickými strážníky a pořadateli po celou dobu sportovního klání a doprovodného programu zajistit bezpečí pro diváky, sportovce, obyvatele a další osoby.
V rámci opatření jsme přijali poznatek směřující k používání letového prostředku, dronu, v centru města Hradce Králové. Někteří návštěvníci se pravděpodobně snažili zachytit dění akce, pomocí letového prostředku, ze vzduchu. Neměli však patřičná povolení, tudíž bude jejich jednání cestou Městské policie Hradec Králové oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Nad rámec toho jsme v několika případech zaznamenali i porušení dopravního značení.
Opatření jinak proběhlo bez vážnějších problémů a mimořádných zásahů. Policisté pomáhali a řešili události nejen v souvislosti se sportovní akcí, ale plnili současně rovněž celou řadu dalších úkolů jim svěřených v rámci zákona, a to na území celého kraje.
Po celou dobu jsme byli v úzké spolupráci jednak s kolegy integrovaného záchranného systému, ale i s pořadateli a jejich bezpečnostní službou. Velké poděkování patří jim, ale zejména veřejnosti a účastníkům silničního provozu, kteří byli dočasnými dopravními omezeními dotčeni, za to, že byli maximálně tolerantní a ohleduplní.
mjr. Magdaléna Vlčková
17. srpna 2025, 18:45 h
V souvislosti s konáním světového závodu IRONMAN 70.3 Hradec Králové se Policie České republiky opět aktivně po roce zapojí do zajištění bezpečnosti, plynulosti dopravy a veřejného pořádku. Budeme opět spolupracovat s pořadateli a se strážníky Městské policie Hradec Králové a Třebechovice pod Orebem, abychom společně zajistili hladký průběh celé akce.
Naším cílem je monitorovat dopravní situaci a minimalizovat případné kolize, k nimž by mohlo kvůli dočasnému omezení provozu na trasách závodu a vyšší vytíženosti objízdných tras, docházet. Zaměříme se i na zajištění veřejného pořádku po celou dobu konání závodu. Přijatá opatření budou nastavena pružně podle situace.
Podrobné informace k dopravním omezením: OMEZENÍ - IRONMAN Czech
Možnosti parkování: PARKING - IRONMAN Czech
Žádáme veřejnost, zejména řidiče, aby byli ohleduplní, tolerantní a respektovali dopravní značení i pokyny policistů, strážníků a pořadatelů. Návštěvníkům doporučujeme plánovat své cesty s dostatečnou časovou rezervou. Projíždějícím řidičům doporučujeme, aby se oblasti konání závodu pokud možno vyhnuli.
Kompletní informace: Hlavní - IRONMAN Czech
mjr. Magdaléna Vlčková
13.8.2025