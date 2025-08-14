Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE II.: Úmyslně založený požár v mateřské škole v Jaroměři
Škoda přesahuje 1,5 milionu korun.
AKTUALIZACE II:
Soudce akceptoval návrh státního zástupce na vzetí obviněného do vazby. Čtyřicetidvouletý muž, který byl bezprostředně po události zadržen, je tak nyní stíhán vazebně.
Policisté na případu nadále intenzivně pracují. Prověřují další možné skutky, které by mohly rozšířit trestní stíhání. Vyšetřování pokračuje s cílem důkladně objasnit veškeré okolnosti.
por. Karolína Macháčková
18.8.2025
_________________________________________________________________________________________________________________
AKTUALIZACE:
V případu požáru mateřské školy v Jaroměři, o kterém jsme vás informovali včera, došlo k posunu. Policisté 42letého muže, který byl bezprostředně po události zadržen, obvinili ze tří trestných činů – zločinu obecného ohrožení, přečinu poškození cizí věci a přečinu krádeže. Zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že do budovy vnikl neoprávněně pomocí klíčů, o jejichž úschově věděl. Škoda přesáhla 3 miliony korun, přičemž díky rychlému zásahu hasičů se podařilo zabránit škodám, které mohly dosáhnout až k 50 milionům korun. Muž navíc ze školy odcizil elektroniku (dva notebooky, reproduktor, napájecí kabely,…) v hodnotě přes 4 tisíce korun. Jeden z odcizených notebooků muž na výzvu policistů dobrovolně vydal.
Dalším prověřováním se ukázalo, že se měl dopustit i dalších skutků.
V květnu měl v Jaroměři hodit plastový obrubník na zaparkované vozidlo, čímž způsobil škodu přes 30 tisíc korun.
V červnu pak dvakrát neoprávněně vnikl na oplocené pozemky rodinných domů – jednou v Jaroměři, podruhé v obci Blešno.
V souvislosti s těmito skutky mu bylo sděleno obvinění z přečinu poškození cizí věci a pokračujícího přečinu porušování domovní svobody.
Není vyloučeno, že obviněný má na svědomí i další trestnou činnost. Policisté na případu nadále intenzivně pracují a nelze vyloučit, že se výčet skutků ještě rozšíří.
Policisté zároveň podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Důvodem je obava, že by se mohl vyhýbat trestnímu řízení, například útěkem nebo skrýváním, a také reálné riziko, že by mohl v trestné činnosti pokračovat. Trestně stíhaný s Policií ČR nespolupracuje, za uvedené skutky mu hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.
por. Karolína Macháčková
15.8.2025; 10. 15 h
---------------------------------------------------------------------------------------
Dne 13. srpna 2025 ve večerních hodinách došlo v budově mateřské školy v Jaroměři k úmyslnému založení několika ohnisek požáru. Od těchto ohnisek následně vzplála celá dětská herna nacházející se v přízemí budovy.
Požár způsobil rozsáhlé škody – došlo k vykouření celého prostoru mateřské školy, k poškození veškerého majetku nacházejícího se v dětské herně, a zároveň byly výrazně poničeny zdi a strop této místnosti. Předběžná škoda na majetku mateřské školy byla vyčíslena na částku 1 500 000 Kč.
V souvislosti s tímto případem byl zadržen 42letý podezřelý. Věc je prověřována pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.
Další informace budou poskytnuty, jakmile to bude možné.
por. Karolína Macháčková
14.8.2025