Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE II: Střelba v centru České Skalice
KRAJ/NÁCHODSKO - Muž použil legálně drženou zbraň.
AKTUALIZACE II
Krajští kriminalisté v těchto dnech, po několikaměsíčním prověřování, které zahrnovalo vyhodnocení znaleckého posudku z oboru kriminalistika specializace použití zbraně, resp. oboru sport, specializace sebeobrana, dále analýzu zajištěných kamerových záznamů, výslechy zúčastněných osob a svědků, ohledání místa činu a balistickou expertizu, rozhodli o části prověřované věci týkající se střelby v České Skalici.
Na základě všech provedených úkonů bylo jednání střelce vyhodnoceno jako oprávněné a v souladu s ustanovením trestního řádu o nutné obraně. Samotná střelba ze strany této osoby byla proto odložena, neboť nedošlo ke spáchání trestného činu.
por. Karolína Macháčková
24.11.2025
AKTUALIZACE:
V souvislosti s šířením různých verzí události na sociálních sítích bychom chtěli upřesnit, že dosavadní šetření nenasvědčuje tomu, že by byl čin jakkoliv rasisticky motivovaný. Dále upozorňujeme, že žádná ze zúčastněných osob není cizí státní příslušnosti. Všechny tři osoby jsou občany České republiky. Tyto skutečnosti byly ověřeny v rámci probíhajícího prověřování, které nadále vede odbor obecné kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
por. Karolína Macháčková
21.7.2025
Ve čtvrtek 17. července 2025 krátce před půlnocí došlo v centru České Skalice k incidentu mezi třemi muži. Případem se zabýváme a prověřujeme jednání dvou mužů, kteří pod vlivem alkoholu poblíž jednoho z bankomatů slovně napadli a fyzicky ohrožovali třetího muže. Ten v obavách vytáhl legálně drženou střelnou zbraň ráže 6,35 mm, kterou nosil skrytě, a oba muže varoval, aby od svého jednání upustili. Jelikož v útoku pokračovali, rozhodl se muž zbraň opakovaně použít. Jednoho z útočníků zasáhl do horní končetiny, druhého nejméně dvakrát do dolní končetiny.
Oba postřelení byli předáni do péče lékařů a jsou mimo ohrožení života. Střelec se následně sám přihlásil policejní hlídce a svou zbraň dobrovolně vydal.
Jednání všech tří zúčastněných osob prověřují krajští kriminalisté. V rámci tohoto prověřování bude posouzeno, zda byla zbraň použita v souladu se zákonem a zda byly splněny podmínky nutné obrany.
V souvislosti s tímto případem se na sociálních sítích objevují nepravdivé a jednostranně podávané informace, které zkreslují skutečný průběh události. Tyto verze neodpovídají kamerovým záznamům, které zachytily nejen samotný incident, ale i události, které mu předcházely. Policie má k dispozici tyto záznamy a jejich analýza bude podstatná pro objektivní posouzení celé situace.
por. Karolína Macháčková
20.7.2025