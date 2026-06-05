Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE II.: Rock For People na královéhradeckém letišti
Posílený výkon služby zahrne i nedělní koncert IRON MAIDEN.
V souvislosti s konáním festivalu Rock for People a nedělního koncertu skupiny IRON MAIDEN jsme nezaznamenali žádná vážnější narušení veřejného pořádku. Intenzivně jsme se věnovali monitorování a koordinování dopravy v okolí areálu a na příjezdových trasách k němu.
Do současné chvíle jsme přijali zhruba 40 oznámení, která se týkala odcizení mobilního telefonu. Řešili jsme přestupková jednání převážně v dopravě.
mjr. Magdaléna Vlčková
15.6.2026; 8:33 h
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Příjezd návštěvníků do areálu festivalu se od 9.6.2026 obešel bez větších komplikací. Policisté dopravu monitorovali už na příjezdových komunikacích do Hradce Králové. V průběhu prvních dní festivalu jsme zaznamenali intenzivnější provoz v okolí letiště. Z důvodu zajištění plynulosti dopravy jsme 10.6.2026 v odpolední špičce přistoupili i ke krátkodobému manuálnímu řízení křižovatky policistou, a to konkrétně u OBI ve směru na letiště. Díky tomu jsme dokázali v kratším časovém úseku operativně ulehčit dopravou zatíženějšímu vnějšímu silničnímu okruhu. Krátce po tom už byla situace opět klidnější.
V souvislosti s konáním festivalu RFP evidujeme k dnešnímu zhruba 15 oznámení, která se týkají odcizení mobilních telefonů. V souvislosti s vyšší koncentrací osob bychom však chtěli apelovat na návštěvníky, aby měli své cenné věci u sebe pod stálou kontrolou. Na podobných událostech s vysokou návštěvností dochází k vyšší kumulaci osob, čehož mohou následně pachatelé využít. Pozor by si také měli návštěvníci dát i na to, aby cennosti svévolně nevědomky nevytratili.
Policisté byli rovněž přivoláni k události, kdy se jeden muž snažil zachytit dění na festivalu pomocí letového prostředku. Vzhledem k tomu, že neměl patřičná povolení, byl dron zajištěn a mužovo jednání bude po zadokumentování oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.
Od počátku festivalu evidujeme drobná přestupková jednání páchaná zejména v dopravě.
mjr. Magdaléna Vlčková
12.6.2026
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Od středy 10. června do neděle 14. června 2026 se opět po roce na královéhradeckém letišti uskuteční festival Rock For People, který bude ukončen nedělním koncertem skupiny IRON MAIDEN. Pro policisty to bude znamenat posílení výkonu služby zejména ve vztahu k dohledu nad dopravou a veřejným pořádkem. Už v předvečer festivalu, tedy 9. června, začnou přijíždět první návštěvníci. Řidiči by měli počítat už v tento den se zvýšenou intenzitou dopravy kolem letiště i na příjezdových trasách k němu.
Před začátkem festivalu, v jeho průběhu, i po jeho ukončení budou policisté monitorovat dopravu zejména na příjezdových a odjezdových trasách k letišti, ale i v jeho širším okolí. Provoz bude v okolí letiště upraven dočasným dopravním značením, na vybraných místech bude snížena rychlost a v určitých úsecích bude zákaz zastavení.
Upozorňujeme všechny řidiče, že kvůli očekávanému zvýšenému pohybu chodců a cyklistů bude nutné dbát zvýšené opatrnosti, zejména na okolních komunikacích, ať už ve dne, tak samozřejmě také v nočních hodinách, kdy je viditelnost snížena. Řidičům, kteří nemíří na festival a potřebují v blízkosti letiště pouze projet, doporučujeme po celou dobu konání festivalu využít k tomuto účelu jinou trasu.
Žádáme všechny účastníky, kteří nemají zajištěné parkování v areálu festivalu, aby respektovali informace k parkování od pořadatelů: https://rockforpeople.cz/info/parking/, případně další doporučení ve vztahu k dopravě, rovněž od pořadatelů: https://rockforpeople.cz/doprava/
Informace od pořadatele (https://rockforpeople.cz/info/parking/):
„Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost nočnímu provozu v okolí areálu! Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy v nočních hodinách v okolí areálu, pro snažší odjezd a odchod účastníků a pro průjezd kyvadlové dopravy bude oblast kolem Parku 360 v čase od 22.00 do 1.00 hodin uzavřena. Vjezd do oblasti bude umožněn pouze složkám IZS, rezidentům, autobusům a označeným vozům taxislužby. Vjezd ostatních vozidel včetně návštěvníků s platným parkovacím lístkem nebude umožněn. Návrat z případného výjezdu mimo areál tak prosím naplánujte mimo uvedené hodiny. Vyhnete se tak komplikacím a zdržení. Důrazně proto doporučujeme využít noční linky kyvadlové dopravy, která bude pendlovat mezi Parkem 360 a zastávkou Aldis.“
mjr. Magdaléna Vlčková
5.6.2026