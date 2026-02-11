Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE II: Přijďte si i vy vyzkoušet fyzické testy k policii
Téměř stovka studentů zkusila štěstí.
AKTUALIZACE:
Zhruba sto studentů středních škol z Královéhradeckého kraje dnes zkusilo projít nanečisto fyzickými testy, jejichž splnění je jedním z kritérií přijetí do služebního poměru k Policii ČR. Téměř 70 % zúčastněných testy úspěšně zvládlo.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje nabídlo tuto možnost vybraným středním školám a jejich studentům vyšších ročníků. Ti si tak mohli vyzkoušet testy bez stresu z ostrého přijímacího řízení a udělat si reálnou představu o tom, co je čeká. Úspěšní účastníci navíc obdrželi osvědčení o splnění fyzických testů, které bude platit 1,5 roku.
Chceme mladým lidem, kteří u nás vidí svou budoucnost, usnadnit cestu k přijetí. Mohou si nanečisto vyzkoušet jednu z podmínek a případně ji rovnou splnit. Pokud uspějí, mohou získané osvědčení využít během následujících osmnácti měsíců.
V průběhu odpoledních hodin mohla využít této možnosti i veřejnost. Po celou dobu byli zájemcům o práci z řad studentů i z veřejnosti k dispozici policejní psychologové, kteří jim přiblížili problematiku osobnostního posouzení, tedy tzv. psychotestů, jejichž splnění je jednou z dalších podmínek pro přijetí. Kromě psychologů se studentům věnovaly i „náboráři a bojaři“, kteří jim vysvětlili vše potřebné k podmínkám přijetí k Policii ČR.
Práce u Policie ČR nabízí stabilitu, jistotu a širokou škálu benefitů. Policie hledá motivované muže i ženy, kteří mají zájem podílet se na ochraně bezpečnosti osob, jejich majetku a veřejného pořádku. Součástí práce je také prevence i potírání kriminality.
V Královéhradeckém kraji aktuálně slouží 1 766 policistů. Do plného stavu chybí ke konci roku 2025 necelé dvě stovky příslušníků. Největší potřeba je ve výkonu služby, především na obvodních odděleních napříč celým krajem.
Přijímací řízení je jednotné pro muže i ženy – všichni uchazeči musí splnit stejné požadavky. Ženy nyní tvoří přibližně 20 % sboru, muži 80 %. Nejčastěji se k policii hlásí lidé ve věku 18–25 let.
Platové podmínky a benefity:
Nástupní plat po přijetí: 32 900 Kč
Plat po absolvování základní odborné přípravy (ZOP): až 40 890 Kč
Náborový příspěvek: 110 000 Kč
Budeme rádi, když mezi naše nové kolegy přivítáme právě vás.
por. Bc. Martina Jandová
18.2.2026
Máte obavu z náročnosti fyzických testů, které jsou jedním z kritérií pro přijetí uchazečů k Policii ČR? Přijďte si je nezávazně zkusit 18. února 2026 do sportovní haly Háječek, Holečkova 960/7, Hradec Králové.
- Dopoledne budou testy připraveny pro studenty středních škol z Královéhradeckého kraje.
- Odpoledne od 13:00 do 15:00 se může zapojit každý (kdokoliv z řad veřejnosti), kdo uvažuje o práci u Policie ČR.
Neúspěch vás k ničemu nezavazuje – můžete to zkusit příště. Ale úspěch se počítá!
Pokud testy splníte, získáte osvědčení o splnění fyzických testů platné 1,5 roku, což znamená, že budete mít třetinu přijímacího řízení hotovou.
Co s sebou?
Sportovní oblečení, boty do tělocvičny, pití. (Běh probíhá venku.)
Proč přijít?
Touto akcí chceme všem zájemcům – nejen mladým lidem – usnadnit cestu k Policii ČR. Máte jedinečnou možnost si nezávazně vyzkoušet jedno z kritérií pro přijetí. V případě úspěchu můžete osvědčení uplatnit do roka a půl.
Na místě budou k dispozici policejní instruktoři, psychologové i náboráři, kteří vám vysvětlí všechny podmínky nutné pro nástup k Policii ČR. Získáte také odpovědi na otázky, které vás zajímají.
Jak se připravit?
Správné provedení jednotlivých disciplín najdete na http://www.virtual.policie.gov.cz
- Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti: https://www.policie.cz/clanek/posouzeni-fyzicke-zpusobilosti-uchazece.aspx
- Obecné podmínky přijetí do služebního poměru k Policii ČR: https://policie.gov.cz/clanek/informace-informace-pro-uchazece-podminky-prijeti-do-sluzebniho-pomeru.aspx
Kontakt
Více informací se dozvíte na telefonním čísle 602 581 772 nebo napište e-mail na krph.nabor@policie.gov.cz.
Akreditace pro zástupce médií: do 17. 2. 2026 do 8 h na mail: magdalena.vlckova@pcr.cz nebo mobil: 721 967 833.
por. Bc. Martina Jandová
11.2.2026