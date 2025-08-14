Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE I.: Úmyslně založený požár v mateřské škole v Jaroměři
Škoda přesahuje 1,5 milionu korun.
V případu požáru mateřské školy v Jaroměři, o kterém jsme vás informovali včera, došlo k posunu. Policisté 42letého muže, který byl bezprostředně po události zadržen, obvinili ze tří trestných činů – zločinu obecného ohrožení, přečinu poškození cizí věci a přečinu krádeže. Zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že do budovy vnikl neoprávněně pomocí klíčů, o jejichž úschově věděl. Škoda přesáhla 3 miliony korun, přičemž díky rychlému zásahu hasičů se podařilo zabránit škodám, které mohly dosáhnout až k 50 milionům korun. Muž navíc ze školy odcizil elektroniku (dva notebooky, reproduktor, napájecí kabely,…) v hodnotě přes 4 tisíce korun. Jeden z odcizených notebooků muž na výzvu policistů dobrovolně vydal.
Dalším prověřováním se ukázalo, že se měl dopustit i dalších skutků.
V květnu měl v Jaroměři hodit plastový obrubník na zaparkované vozidlo, čímž způsobil škodu přes 30 tisíc korun.
V červnu pak dvakrát neoprávněně vnikl na oplocené pozemky rodinných domů – jednou v Jaroměři, podruhé v obci Blešno.
V souvislosti s těmito skutky mu bylo sděleno obvinění z přečinu poškození cizí věci a pokračujícího přečinu porušování domovní svobody.
Není vyloučeno, že obviněný má na svědomí i další trestnou činnost. Policisté na případu nadále intenzivně pracují a nelze vyloučit, že se výčet skutků ještě rozšíří.
Policisté zároveň podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Důvodem je obava, že by se mohl vyhýbat trestnímu řízení, například útěkem nebo skrýváním, a také reálné riziko, že by mohl v trestné činnosti pokračovat. Trestně stíhaný s Policií ČR nespolupracuje, za uvedené skutky mu hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.
por. Karolína Macháčková
15.8.2025; 10. 15 h
---------------------------------------------------------------------------------------
Dne 13. srpna 2025 ve večerních hodinách došlo v budově mateřské školy v Jaroměři k úmyslnému založení několika ohnisek požáru. Od těchto ohnisek následně vzplála celá dětská herna nacházející se v přízemí budovy.
Požár způsobil rozsáhlé škody – došlo k vykouření celého prostoru mateřské školy, k poškození veškerého majetku nacházejícího se v dětské herně, a zároveň byly výrazně poničeny zdi a strop této místnosti. Předběžná škoda na majetku mateřské školy byla vyčíslena na částku 1 500 000 Kč.
V souvislosti s tímto případem byl zadržen 42letý podezřelý. Věc je prověřována pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.
Další informace budou poskytnuty, jakmile to bude možné.
por. Karolína Macháčková
14.8.2025