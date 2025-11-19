Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Hledáme pravděpodobnou svědkyni krádeže
Policisté v Jablonci nad Nisou šetří krádež odložené peněženky na chodbě v jablonecké nemocnici.
AKTUALIZACE ze dne 19. 11. 2025 v 17.30 hodin:
Jablonečtí policisté, kteří uvedený případ šetří, již na základě zveřejněné výzvy znají totožnost neznámé ženy. V souvislosti s touto skutečností všem děkujeme za spolupráci.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí
_________________________________________________________________________________________________________________
V pátek 19. září odpoledne v době od 16.00 do 16.50 hodin si dosud neznámý pachatel neoprávněně přisvojil volně odloženou peněženku v budově jablonecké nemocnice. Její majitelka ji nedopatřením odložila při přerovnávání věcí v kabelce na sedadlo lavice v prostoru hlavní chodby u nemocniční lékárny a z místa odešla. Jakmile zjistila, že uvedenou peněženku nemá u sebe, na místo se vrátila, ale svoji peněženku tam již nenašla. Poškozená žena v neoprávněně přisvojené peněžence měla uloženou finanční hotovost, platební kartu a slevové karty do různých obchodů. Neznámý pachatel jí svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši 2.600,- Kč.
Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou, kteří celý případ intenzivně šetří, ve věci hned zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
V rámci šetření policisté samozřejmě prověřují i zajištěné kamerové záznamy. Nyní v souvislosti s tím žádají o pomoc také širokou veřejnost. Na jednom z těchto záznamů byla zachycena mimo jiného dosud neznámá žena, která by na základě dosud zjištěných poznatků mohla mít pro policisty pravděpodobně důležité informace vedoucí k objasnění celého případu.
Pokud má tedy někdo jakékoliv informace směřující ke zjištění totožnosti neznámé ženy zachycené na fotografiích z kamerového systému, ať je sdělí policistům telefonicky na bezplatné lince 158 nebo osobně přímo na jablonecké služebně, případně na tel. č. 974 480 100. Policisté žádají samozřejmě i neznámou ženu, aby se jim případně stejným způsobem přihlásila sama.
19. 11. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí