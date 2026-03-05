Policie České republiky  

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE: Hledáme dívku z České Skalice

Dívka byla vypátrána a je v pořádku. 

AKTUALIZACE ze dne 5.3.2026
Dívka byla právě vypátrána ve Dvoře Králové nad Labem a je v pořádku. Tímto odvoláváme pátrání, všem kteří pomohli, děkujeme.
Pižlová Šárka, DiS.
V současné době policisté z České Skalice intenzivně pátrají po 13leté dívce, která byla naposledy viděna včera odpoledne před odjezdem do Dvora Králové nad Labem. Dívka má u sebe mobilní telefon, který je však nedostupný, je bez finanční hotovosti.
Pohřešovaná má na sobě modré rifle, černou mikinu s kapucí, modrý croptop a bílé boty s růžovou patou.  
Dívka může být s ohledem na výše popsané skutečnosti v ohrožení života.
Žádáme tímto veřejnost o pomoc s jejím nalezení. Pokud jste jí zahlédli, víte, kde se v současné době nachází, kontaktujte nás na bezplatné telefonní lince 158. Děkujeme.

por. Pižlová Šárka, DiS.
5.3.2026, 12:50

