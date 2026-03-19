Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

AKTUALIZACE: Hledáme 51letou ženu z Příbrami

Odešla z chráněného bydlení. 

AKTUALIZACE
Pátrání po 51leté ženě odvoláváme. Byla vypátrána na základě několika poznatků, které jsme obdrželi od občanů, a to v Jihočeském kraji. Žena je v pořádku. Děkujeme všem za pomoc s pátráním.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
19. března 2026

Příbramští kriminalisté vyhlásili pátrání po 51leté  ženě, která bydlí v chráněném bydlení v Příbrami.

Informace k pátrací relaci. (Jestliže již odkaz není aktivní, pátrání jsme odvolali).

V případě, že ženu uvidíte nebo víte, kde by se měla zdržovat nebo pohybovat, ozvěte se policistům na linku 158. Za jakékoliv důležité informace děkujeme.

por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
19. března 2026

