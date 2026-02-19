Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

AKTUALIZACE: Hledáme 46letou ženu z obce Olovnice

Pokud ji uvidíte, volejte linku 158. 

AKTUALIZACE
Odvoláváme pátrání po 46leté ženě. Ta se sama vrátila domů a je v pořádku. Děkujeme všem za sdílení pátrací relace.

por. Ing . Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
19. února 2026

________________________

Mělniční kriminalisté vyhlásili pátrání po 46leté ženě z obce Olovnice na Mělnicku.

PÁTRACÍ RELACE (Pokud odkaz není aktivní, pátrání bylo odvoláno).

Pokud pohřešovanou uvidíte, ozvěte se prosím na linku 158.

por. Ing . Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
19. února 2026

