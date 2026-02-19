Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
AKTUALIZACE: Hledáme 46letou ženu z obce Olovnice
Pokud ji uvidíte, volejte linku 158.
AKTUALIZACE
Odvoláváme pátrání po 46leté ženě. Ta se sama vrátila domů a je v pořádku. Děkujeme všem za sdílení pátrací relace.
por. Ing . Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
19. února 2026
________________________
Mělniční kriminalisté vyhlásili pátrání po 46leté ženě z obce Olovnice na Mělnicku.
PÁTRACÍ RELACE (Pokud odkaz není aktivní, pátrání bylo odvoláno).
Pokud pohřešovanou uvidíte, ozvěte se prosím na linku 158.
