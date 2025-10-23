Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
AKTUALIZACE: Hledáme 15letého Daniela z Votic
Nevrátil se ze školy do místa bydliště.
AKTUALIZACE
Pátrání po 15letém chlapci odvoláváme. Byl vypátrán na Benešovsku a je v pořádku.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
23. října 2025
----------------------------------------------------------
Benešovští policisté vyhlásili pátrání po 15letém mladíkovi z Votic. Ten se dnes nevrátil ze školy domů.
PÁTRACÍ RELACE (Pokud odkaz není aktivní, pátrání jsme odvolali).
Pokud víte, kde se mladík zdržuje nebo jste ho viděli, ozvěte se prosím neprodleně na linku 158.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
23. října 2025