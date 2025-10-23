Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

AKTUALIZACE: Hledáme 15letého Daniela z Votic

Nevrátil se ze školy do místa bydliště. 

AKTUALIZACE
Pátrání po 15letém chlapci odvoláváme. Byl vypátrán na Benešovsku a je v pořádku.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
23. října 2025

----------------------------------------------------------

Benešovští policisté vyhlásili pátrání po 15letém mladíkovi z Votic. Ten se dnes nevrátil ze školy domů.

PÁTRACÍ RELACE (Pokud odkaz není aktivní, pátrání jsme odvolali).

Pokud víte, kde se mladík zdržuje nebo jste ho viděli, ozvěte se prosím neprodleně na linku 158.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
23. října 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 