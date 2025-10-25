Policie České republiky  

AKTUALIZACE: Hledáme 11letou Alenu

Nevrátila se do místa bydliště v Kladně. 

Odvolávámme pátrání po 11leté dívce. Na základě zveřejnění pátrací relace se nám ozvali svědci. Dívka byla vypátrána v Turnově, je v pořádku a bude předána rodině.
Děkujeme všem za sdílení pátrací relace a pomoc s pátráním.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
25. října 2025

Policisté pátrají po 11leté dívce z Kladenska, která se včera večer, tj. 24. října, měla vrátiz z Prahy do Kladna, tam ale nedorazila.

Pokud dívku uvidíte nebo víte, kde se nachází, ozvěte se na linku 158.

