Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
AKTUALIZACE: Hledáme 11letou Alenu
Nevrátila se do místa bydliště v Kladně.
AKTULIZACE:
Odvolávámme pátrání po 11leté dívce. Na základě zveřejnění pátrací relace se nám ozvali svědci. Dívka byla vypátrána v Turnově, je v pořádku a bude předána rodině.
Děkujeme všem za sdílení pátrací relace a pomoc s pátráním.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
25. října 2025
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Policisté pátrají po 11leté dívce z Kladenska, která se včera večer, tj. 24. října, měla vrátiz z Prahy do Kladna, tam ale nedorazila.
PÁTRACÍ RELACE (V případě, že není odkaz aktivní, pátrání jsme odvolali).
Pokud dívku uvidíte nebo víte, kde se nachází, ozvěte se na linku 158.
