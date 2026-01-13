Policie České republiky  

2. AKTUALIZACE - Havárie nákladního vozidla na komunikaci I/13

Ve směru na Liberec je komunikace uzavřena z důvodu vyprošťování nákladního vozidla. 

2. AKTUALIZACE ze dne 13. 1. 2026 ve 12.50 hodin:

Předbežný konec uvedené uzavírky byl prodloužen do 16.00 hodin.

nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

____________________________________________________________________

AKTUALIZACE ze dne 13. 1. 2026 v 11.30 hodin:

Na základně aktuálních skutečností na místě dopravní nehody, předběžně předpokládáme uzavření uvedeného ůseku silnice do 14.00 hodin. Tedy do doby než bude z komunikace odstraněn havarovaný nákladní vůz.

nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvči
________________________________________________________________________________________________________________


V úterý 13. ledna došlo krátce po 8. hodině k havárii nákladního vozidla na komunikaci I/13 mezi Jitravou a Bílým Kostelem ve směru na Liberec. Havárie kamionu do svodidel si vyžádala jedno lehké zranění u řidiče soupravy. V současné době je komunikace ve směru do Liberce uzavřena z důvodu vyšetřování okolností a příčin vzniku samotného nehodového děje a z důvodu odklízení následků havárie. 

Objízdná trasa ve směru na Liberec je svedena k obci Dolní Suchá ve směru přes Bílý Kostel. Jsme na místě a řídíme dopravu. Apelujeme na řidiče, aby přizpůsobili jízdu stavu a povaze vozovky a aby se řídili pokynu policistů. 

Děkujeme. 

13. ledna 2026
mjr. Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

