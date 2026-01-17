Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: Hádka skončila úmrtím
Muži z Jičínska hrozí až desetiletý trest.
AKTUALIZACE:
Vrchní komisař v těchto dnech ukončil vyšetřování případu a kompletní spisový materiál předložil Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby. Obviněný, nyní již padesátiletý cizí státní příslušník, je nadále stíhán vazebně. V České republice nebyl dosud trestně stíhán, v zemi svého původu však byl v minulosti opakovaně pravomocně odsouzen. Za svou trestnou činnost si tam odpykal desetiměsíční trest odnětí svobody.
por. Karolína Hynková
23.7.2026
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Kriminalisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje zahájili ve čtvrtek 15. ledna 2026 trestní stíhání 49letého muže cizí státní příslušnosti. Muž je obviněn ze zvlášť závažného zločinu ublížení na zdraví s následkem smrti.
Podle dosud zjištěných skutečností došlo v jednom z bytů v Jičíně k hádce mezi nyní obviněným mužem a jeho 51letou družkou, také cizinkou. Oba měli být zřejmě silně pod vlivem alkoholu. Žena měla při hádce gestikulovat s nožem v ruce, obviněný ji měl uchopit za obě ruce a prudce je strhnout směrem dolů do klína. Během potyčky měla čepel nože proniknout do jejího pravého stehna a způsobit bodné poranění s masivním krvácením.
Obviněný ženě nezajistil potřebnou lékařskou pomoc, přestože ta by jí s vysokou pravděpodobností mohla zachránit život. Poškozená na následky zranění zemřela.
Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Návrh soudce Okresního soudu v Jičíně akceptoval a cizince vzal do vazby.
Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
por. Karolína Macháčková
17.1.2026