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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE: Hádka skončila úmrtím

Muži z Jičínska hrozí až desetiletý trest. 

AKTUALIZACE:

Vrchní komisař v těchto dnech ukončil vyšetřování případu a kompletní spisový materiál předložil Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby. Obviněný, nyní již padesátiletý cizí státní příslušník, je nadále stíhán vazebně. V České republice nebyl dosud trestně stíhán, v zemi svého původu však byl v minulosti opakovaně pravomocně odsouzen. Za svou trestnou činnost si tam odpykal desetiměsíční trest odnětí svobody.

por. Karolína Hynková
23.7.2026

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Kriminalisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje zahájili ve čtvrtek 15. ledna 2026 trestní stíhání 49letého muže cizí státní příslušnosti. Muž je obviněn ze zvlášť závažného zločinu ublížení na zdraví s následkem smrti.

Podle dosud zjištěných skutečností došlo v jednom z bytů v Jičíně k hádce mezi nyní obviněným mužem a jeho 51letou družkou, také cizinkou. Oba měli být zřejmě silně pod vlivem alkoholu. Žena měla při hádce gestikulovat s nožem v ruce, obviněný ji měl uchopit za obě ruce a prudce je strhnout směrem dolů do klína. Během potyčky měla čepel nože proniknout do jejího pravého stehna a způsobit bodné poranění s masivním krvácením.

Obviněný ženě nezajistil potřebnou lékařskou pomoc, přestože ta by jí s vysokou pravděpodobností mohla zachránit život. Poškozená na následky zranění zemřela.

Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Návrh soudce Okresního soudu v Jičíně akceptoval a cizince vzal do vazby.

Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

por. Karolína Macháčková
17.1.2026

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