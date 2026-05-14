Policie České republiky  

AKTUALIZACE: Fotbalové utkání se Slavií v neděli 17.5.2026 v HK
Dohlédneme na veřejný pořádek i dopravu.
V souvislosti s konáním fotbalového utkání mezi FC Hradec Králové a SK Slavia Praha přijala policie odpovídající bezpečnostní a dopravní opatření. Jejich cílem bylo zajistit veřejný pořádek, bezpečnost osob a plynulost dopravy v souvislosti s příjezdem a následným odjezdem fanoušků.
Od časných odpoledních hodin policisté monitorovali dopravní situaci, zejména s ohledem na zvýšený počet přijíždějících vozidel. Zaměřili se především na předcházení dopravním komplikacím a kolizním situacím, které by mohly v okolí stadionu i na hlavních příjezdových trasách nastat.
Konec zápasu však pro policisty a strážníky Městské policie Hradec Králové neznamenal konec služby. I po jeho skončení koordinovali dopravní situaci nejen v bezprostředním okolí stadionu, ale také na stěžejních dopravních tepnách v Hradci Králové. Současně dohlíželi na veřejný pořádek při odchodu a odjezdu fanoušků.
Do opatření byl nasazen odpovídající počet policistů z různých služeb. Na místě působili dopravní policisté, policisté pořádkové policie i další složky. Svou roli sehráli také policisté z antikonfliktního týmu, kteří se zaměřovali především na komunikaci s fanoušky a předcházení případným nedorozuměním.
Situaci jsme po celou dobu průběžně vyhodnocovali a podle aktuálních poznatků nastavovali výkon služby. V souvislosti s utkáním jsme nezaznamenali narušení veřejného pořádku a policisté nemuseli řešit žádné závažné incidenty.
Pozitivně hodnotíme také nastavenou spolupráci s FC Hradec Králové i s bezpečnostním manažerem klubu. I tato spolupráce, stejně jako zodpovědný přístup fanoušků, významně přispěly k bezproblémovému průběhu celého opatření.
Děkujeme všem řidičům, kteří respektovali pokyny policistů a strážníků Městské policie Hradec Králové. Poděkování patří také fanouškům, že nedošlo k narušení veřejného pořádku a všichni si mohli užít sportovní zážitek v bezpečném prostředí.
mjr. Magdaléna Vlčková
17.5.2026 v 20:30 h
V souvislosti s konáním fotbalového utkání s pražskou Slavií, které se uskuteční v neděli 17. května 2026 v Malšovické aréně, se zaměříme na dohled nad veřejným pořádkem a cílit budeme i na bezpečnost v dopravě.
Adekvátní počet policistů bude společně se strážníky Městské policie Hradec Králové dohlížet na veřejný pořádek, nejen v místě konání fotbalového zápasu, ale také v jeho širším okolí. V případě potřeby budeme pružně reagovat na vzniklou situaci. Protiprávní jednání páchaná přímo na fotbalovém stadionu a v jeho bezprostředním okolí nám při každém zápase pomáhají dokumentovat a následně řešit kamery umístěné přímo v prostorách fotbalového stadionu.
Monitorovat situaci budou po celou dobu i policisté z antikonfliktního týmu, v hledáčku policistů bude nejen příjezd fanoušků a jejich příchod na stadion, ale také jejich následný odjezd.
V souvislosti s konáním fotbalového utkání upozorňujeme proto občany, návštěvníky metropole a zejména motoristy na možná dopravní omezení, která mohou dočasně v různých částech města při přesunu fanoušků nastat. Dbejte proto nejen pokynů policistů, strážníků ale i pořadatelů.
mjr. Magdaléna Vlčková
14.5.2026