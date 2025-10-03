Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Dopravní nehoda v katastru obce Albrechtice u Frýdlantu
Aktuálně řešíme dopravní nehodu na silnici č. I/13, kde došlo k čelnímu střetu dvou osobních vozidel.
AKTUALIZACE - 14:20 hodin
Komunikace v místě dopravní nehody, tedy na 196. kilomentru, Albrechtice u Frýdlantu, je v současné době průjezdná kyvadlově. Respektujte pokyny policistů.
Děkujeme za spolupráci.
por. Vojtěch Robovský
_________________________________________________________________________________________________________________
Dešního dne krátce po 12 hodině polední policisté na lince 158 přijali oznámení o dopravní nehodě dvou vozidel na silnici č. 13 v katastru obce Albrechtice u Frýdlantu. Na místě aktuálně zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému.
Silnice je v uvedeném místě uzavřena a policisté provádějí odklon dopravy. Žádáme o využití objízdné trasy na Oldřichov v Hájích a v druhém směru na Dětřichov. Veškeré okolnosti a příčiny celé události šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci.
por. Bc. Klára Jeníčková
3. října 2025