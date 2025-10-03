Policie České republiky  

AKTUALIZACE - Dopravní nehoda v katastru obce Albrechtice u Frýdlantu

Aktuálně řešíme dopravní nehodu na silnici č. I/13, kde došlo k čelnímu střetu dvou osobních vozidel. 

AKTUALIZACE - 14:20 hodin 
Komunikace v místě dopravní nehody, tedy na 196. kilomentru, Albrechtice u Frýdlantu, je v současné době průjezdná kyvadlově. Respektujte pokyny policistů. 
por. Vojtěch Robovský
Dešního dne krátce po 12 hodině polední policisté na lince 158 přijali oznámení o dopravní nehodě dvou vozidel na silnici č. 13 v katastru obce Albrechtice u Frýdlantu. Na místě aktuálně zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému.

Silnice je v uvedeném místě uzavřena a policisté provádějí odklon dopravy. Žádáme o využití objízdné trasy na Oldřichov v Hájích a v druhém směru na Dětřichov.  Veškeré okolnosti a příčiny celé události šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci.

por. Bc. Klára Jeníčková
3. října 2025

