Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Dopravní nehoda tří vozidel mezi Turnovem a Malou Skálou
Aktuálně složky Integrovaného záchranného systému zasahují u dopravní nehody tří vozidel na silnici č. I/10 u křižovatky s odbočkou do Dolánek. Tato silnice je v místě události nyní zcela obousměrně uzavřena.
AKTUALIZACE ze dne 8. 1. 2026 ve 12.35 hodin:
Uvedený úsek silnice č. I/10 mezi Malou Skálou a Turnovem byl zcela oběma směry zprůjezdněn.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí
Dnes dopoledne krátce po deváté hodině policisté na lince 158 přijali oznámení o dopravní nehodě na silnici první třídy číslo deset mezi Turnovem a Malou Skálou u křižovatky, kde je odbočka do Dolánek. Na základě prvotního šetření bylo zjištěno, že na místě došlo ke střetu tří osobních motorových vozidel, při kterém byla zraněna jedna osoba. Charakter jejího zranění a veškeré okolnosti celé události jsou aktuálně předmětem probíhajícího šetření. Na místo vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému.
Silnice je v místě dopravní nehody zcela neprůjezdná. Z tohoto důvodu policisté nyní odklánějí veškerou dopravu v Malé Skále přes Frýdštejn a v Turnově na kruhovém objezdu ve Vesecku také ve směru do Frýdštejna.
8. 1. 2026
