Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Do Liberce v sobotu zavítá SK Slavia Praha
V sobotu 2. května 2026 se v Liberci na stadionu u Nisy utkají fotbalové celky FC Slovan Liberec a SK Slavia Praha. Policisté připravují bezpečnostní opatření.
AKTUALIZACE:
Dnes proběhlo v Liberci na stadionu U Nisy fotbalové utkání CHANCE ligy mezi mužstvy FC Slovan Liberec a SK Slavia Praha. Zápas sledovalo přímo na stadionu celkem 8316 diváků – z toho 2256 fanoušků hostujícího celku.
Na základě získaných informací policisté zápas vyhodnotili jako rizikový a z tohoto důvodu připravili na den jeho konání bezpečnostní opatření, jehož cílem bylo zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti na teritoriu města Liberec, zejména na fotbalovém stadionu a jeho okolí.
Do tohoto bezpečnostního opatření byla zapojena Krajská pořádková jednotka Libereckého kraje a také Krajská pořádková jednotka z Ústeckého kraje, policisté pořádkové a dopravní policie i kriminalisté, psovodi, policisté z Pohotovostního a
eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a v neposlední řadě Antikonfliktní tým. Všem policistům se podařilo zajistit bezpečnost silničního provozu a udržet veřejný pořádek v okolí stadionu i v celém městě. V rámci tohoto opatření nedošlo k závažnému narušení veřejného pořádku, ani páchání trestné činnosti související s fotbalovým utkáním. Policisté řešili na stadionu dvě přestupková jednání v souvislosti s použitím pyrotechniky.
Zápas skončil za stavu 1 : 2 ve prospěch hostujícího celku.
Na základě vyhodnocení celého bezpečnostního opatření můžeme nyní konstatovat, že síly a prostředky Policie České republiky byly nasazeny v souladu s předpokládaným rizikem.
3. května 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
V sobotu 2. května 2026 se v Liberci, na stadionu U Nisy sehraje fotbalové utkání CHANCE ligy mezi mužstvy FC Slovan Liberec a SK Slavia Praha. Zápas bude zahájen v 18:00 hodin.
Tento zápas je ze strany Policie ČR vyhodnocen jako rizikový, čemuž bude odpovídat i opatření, na které se policisté připravují. Předpokládáme, že ze strany některých neukázněných příznivců sportovních klubů a diváků dojde v souvislosi s konáním sportovní akce k narušení veřejného pořádku. Cílem bezpečnostního opatření je zejména zajistit veřejný pořádek, klid a bezpečnost ve městě Liberci a jeho okolí a zejména v okolí fotbalového stadionu U Nisy. V případě páchání výtržností ze strany fanoušků budou policisté připraveni tyto incidenty důrazně řešit. Úkolem policistů bude mimo jiné zajistit bezpečnost a plynulost v dopravě, aby nedocházelo ke kolizním situacím.
Do opatření budou zapojeni policisté pořádkové, dopravní i kriminální služby. V terénu budou i členové Antikonfliktního týmu, policisté z pořádkových jednotek a kynologického družstva včetně družstva služební hipologie.
Policisté budou monitorovat již příjezd fanoušků do Liberce a rovněž dohlížet na jejich přesun na stadion U Nisy. Dále budou dohlížet na bezproblémový průběh fotbalového utkání. Monitorovat situaci budou samozřejmě i po skončení utkání a odjezdu fanoušků. S přesunem fanoušků na stadion mohou být spojené i menší komplikace v dopravě. V případě vyhodnocení situace může dojít k chvilkovému zastavení provozu.
Žádáme všechny návštěvníky uvedeného utkání, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení a zároveň pokyny policistů.
30. dubna 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje