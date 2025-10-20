Policie České republiky  

AKTUALIZACE: DÍTĚ V OHROŽENÍ: Hledáme 5letého Matěje

Ztratil se prarodičům z dohledu v Krásné Hoře nad Vltavou na Příbramsku. 

AKTUALIZACE:
Pátrání po 5letém chlapci odvoláváme. Byl nalezen v Krásné Hoře nad Vltavou a je v pořádku. Děkujeme všem médiím i veřejnosti za sdílení pátrací relace.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
20. října 2025

Policisté pátrají po 5letém chlapci, který se ztratil z dohledu svým prarodičům v obci Krásná Hora nad Vltavou a odešel neznámo kam.

PÁTRACÍ RELACE

Pokud jste chlapce viděli nebo víte, kde by se mohl nacházet, ozvěte se prosím neprodleně na linku 158.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
20. října 2025

