Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE: Den otevřených dveří v Hradci Králové

Ukázky zásahů, služební psi, technika i soutěže o ceny. 

Den otevřených dveří, který územní odbor Hradec Králové uspořádal ve středu 13. května 2026 v prostorách Obvodního oddělení Hradec Králové 3, proběhl velmi úspěšně. Během odpoledne dorazily stovky návštěvníků, kteří projevili velký zájem o připravený program.

Návštěvníci si mohli prohlédnout služební prostory budovy s výkladem policistů a měli možnost osobního rozhovoru s pamětníkem, který se v historické budově narodil. Dále se mohli zúčastnit odborných prezentací a nahlédnout do historie i současnosti policejní služby. Velký ohlas vzbudily statické i dynamické ukázky, prezentace jednotlivých útvarů, možnost vyzkoušet si střelbu z laserové zbraně, speciální brýle simulující účinky návykových látek či prohlédnout si techniku a vybavení policie zblízka. V neposlední řadě se návštěvníci mohli zapojit do soutěže o atraktivní ceny.

Atmosféra byla po celé odpoledne velmi přátelská a návštěvníci oceňovali možnost osobního kontaktu s policisty i možnost klást dotazy a vidět policejní práci v reálném prostředí.

Celou akci ocenil také ředitel územního odboru policie Hradec Králové, plk. Mgr. Bc. Jiří Hamáček. „Jsem velmi rád, že o Den otevřených dveří byl velký zájem. Účast několika stovek návštěvníků je pro nás potvrzením, že veřejnost chce poznat naši práci zblízka a zajímá se o to, co policie dělá. Děkuji všem kolegům, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli, za jejich profesionální přístup a nasazení. Stejně tak děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast, podporu a pozitivní ohlasy,“ uvedl plk. Mgr. Bc. Jiří Hamáček.

V rámci doprovodného programu proběhlo také slosování účastníků soutěže o atraktivní ceny. Ředitel územního odboru Hradec Králové během včerejšího dne osobně předal výhry těm výhercům, kteří si je nemohli převzít osobně ihned po slosování. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře a výherci ocenili jak samotné ceny, tak možnost krátce si popovídat s vedením územního odboru o průběhu akce i práci policie.

15. května 2026
por. Mgr. Martin Stránský

Policie České republiky, Územní odbor Hradec Králové, srdečně zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 13. května 2026 od 14.00 do 18.00 hodin v prostorách Obvodního oddělení Hradec Králové 3, na adrese Ulrichovo náměstí 734/7, 500Den otevřených dveří ÚOHK.jpgDen otevřených dveří ÚOHK.jpg 02 Hradec Králové.

Cílem akce je přiblížit veřejnosti každodenní práci policistů, umožnit nahlédnutí do zákulisí policejní služby a nabídnout prostor pro osobní setkání a dotazy. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost poznat nejen současnou podobu policejní práce, ale i historii spojenou s touto výjimečnou budovou.

Program akce

Během dne budou připraveny statické i dynamické ukázky, interaktivní stanoviště a doprovodný program pro děti i dospělé:

  • prohlídka služebních prostor obvodního oddělení
  • možnost osobního rozhovoru s pamětníkem, který se v historické budově narodil
  • statické ukázky historie Policie ČR – výstava uniforem, techniky a dokumentů
  • prezentace Dopravní policie
  • Cizinecká policie – Schengenbus a eskortní vozidlo
  • Oddělení náboru – informace o kariéře u Policie ČR
  • Oddělení prevence – interaktivní stanoviště nejen pro děti
  • Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
  • slosování návštěvníků o atraktivní ceny

Vyzkoušet si můžete například

  • střelbu z laserové zbraně CZ 75
  • speciální brýle simulující účinky návykových látek a únavy
  • pocit, jaké je být eskortovanou osobou

Dynamické ukázky

14.30 hod. – ukázka pořádkové policie: zásahová akce s využitím služebního psa

15.30 hod. – služební pes a ukázka jeho dovedností

16.30 hod. – zadržení pachatele

17.30 hod. – ukázka pořádkové policie: zásahová akce s využitím služebního psa

17.45 hod. – slosování návštěvníků

Policie České republiky zve všechny zájemce o bezpečnost, historii i praktické fungování policejní služby, aby přišli strávit odpoledne v inspirativním prostředí a poznali policejní práci zblízka.

