AKTUALIZACE: Další tragická nehoda
HRADECKO – 25letá řidička přišla o život.
AKTUALIZACE:
Královéhradečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání 41letého muže v souvislosti s tragickou dopravní nehodou, k níž došlo dne 22. června 2025 večer na silnici I/35 u obce Rozběřice.
Obviněný muž je stíhán pro přečin usmrcení z nedbalosti v souběhu s přečinem ohrožení pod vlivem návykové látky, a to v kvalifikované skutkové podstatě, neboť měl podle zjištění policie hrubým způsobem porušit důležité povinnosti řidiče. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.
Obviněný řídil osobní automobil značky Mercedes-Benz pod vlivem alkoholu, kdy mu byla dechovými zkouškami naměřena hodnota v rozmezí 1,8 až 1,92 promile alkoholu, laboratorním vyšetřením pak byla u něj zjištěna hodnota 1,89 g/kg etanolu v krevním séru.
Podle závěrů znaleckého posudku z oboru dopravy a vyhodnocení dat z řídicí jednotky vozidla se muž výrazně překračoval nejvyšší povolenou rychlost a plně se nevěnoval řízení. V úseku s povolenou rychlostí 90 km/h se krátce před střetem pohyboval rychlostí až kolem 180 km/h.
V katastru obce Rozběřice následně zezadu narazil do osobního automobilu Hyundai Getz, který řídila 25letá žena. Následkem nárazu byl tento vůz odmrštěn v nekontrolovatelném smyku do protisměru, kde do něj narazil projíždějící automobil Volkswagen Sharan, řízený 38letou ženou, která ve vozidle přepravovala dvě nezletilé děti.
Pětadvacetiletá řidička vozidla Hyundai utrpěla při nehodě těžká, život ohrožující poranění, kterým bohužel podlehla téhož večera ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Řidička vozidla Volkswagen utrpěla lehké až středně těžké zranění, která si vyžádala hospitalizaci a následnou rekonvalescenci, avšak bez trvalých následků. Obě nezletilé děti utrpěly lehčí poranění. Řidič vozidla Mercedes-Benz vyvázl s lehkým zraněním.
Kriminalistům se podařilo zadokumentovat rovněž styl jízdy obviněného před samotnou nehodou, a to na trase městem Hradec Králové a následně po silnici I/35. Ze zjištění vyplývá, že i v předchozím úseku jízdy nezvládal řízení vozidla, místy vyjížděl mimo jízdní pruh, přejížděl souvislé dopravní značení, uvedl vozidlo do smyku a opakovaně porušoval pravidla silničního provozu.
Obviněný je v současné době stíhán na svobodě, zadržen byl bezprostředně po nehodě a byl mu zadržen řidičský průkaz. Ke svému jednání se doznává, přiznává vinu, je si vědom následků svého chování a vyjadřuje lítost nad tragickým výsledkem dopravní nehody.
por. Karolína Macháčková
13.4.2026
Dne 22. června 2025 kolem 21:15 hodin došlo na silnici I/35 u obce Rozběřice k tragické dopravní nehodě. Čtyřicetiletý řidič osobního automobilu Mercedes-Benz, při jízdě směrem k obci Lípa, dle prvotního šetření nevěnoval dostatečnou pozornost situaci v silničním provozu a zezadu narazil do osobního automobilu Hyundai, který řídila 25letá žena. Následkem nárazu byl automobil Hyundai odmrštěn do protisměru, kde do něj narazil projíždějící automobil Volkswagen, řízený 38letou ženou.
Řidička automobilu Hyundai utrpěla těžká, život ohrožující zranění, kterým po převozu do Fakultní nemocnice Hradec Králové podlehla. Řidička automobilu Volkswagen a dvě nezletilé děti v tomto vozidle utrpěly blíže nespecifikovaná zranění. Řidič automobilu Mercedes-Benz utrpěl lehké zranění. Dechovou zkouškou bylo u řidiče automobilu Mercedes-Benz zjištěno 1,9 promile alkoholu v dechu. Řidič automobilu Mercedes-Benz byl zadržen a byl mu odebrán řidičský průkaz.
Celková škoda byla předběžně odhadnuta na 1 milion korun. Ve věci byla nařízena soudní pitva zemřelé.
Okolnosti a příčina dopravní nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování.
por. Bc. Martina Jandová
23.6.2025