Další obvinění při získávání řidičského oprávnění
Celkem bylo obviněno již 48 osob.
Aktualizace k 26. 3. 2026
V rozsáhlém případu trestné činnosti při získávání řidičského oprávnění bylo do současné doby obviněno již 48 osob.
Kriminalisté z Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje od konce října 2025 do současné doby zahájili trestní stíhání dalších 5 osob ve věku od 32 do 72 let, které obvinili ze spáchání zločinu podplácení. Jednalo se opět o žadatele řidičského oprávnění skupiny B, kteří si předanou částkou chtěli zajistit bezproblémové a úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Mezi obviněnými jsou také další zprostředkovatelé této služby, kteří měli pod vidinou získání finančních prostředků domluvit několika osobám tzv. jednodušší cestu k získání řidičského oprávnění v autoškolách a následně zajištění úspěšného vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti.
Krajští kriminalisté se případem i nadále usilovně zabývají. V nejbližších měsících bude již státnímu zástupci podán návrh na podání obžaloby.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
Aktualizace k 30. 10. 2025
V rozsáhlém případu trestné činnosti při získávání řidičského oprávnění bylo do současné doby obviněno již 43 osob.
Od konce května do konce října kriminalisté z Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání dalších 11 osob ve věku od 21 do 54 let, které obvinili ze spáchání zločinu podplácení. Devět z nich byli opět žadatelé o řidičské oprávnění skupiny B, kteří za předanou finanční hotovost chtěli zajistit bezproblémové a úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Dva z obviněných byli zprostředkovatelé této služby. V případě prokázání viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až na šest let. Jejich trestní stíhání probíhá na svobodě.
Krajští kriminalisté se případem i nadále usilovně zabývají.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
V rozsáhlém případu trestné činnosti při získávání řidičského oprávnění bylo do současné doby obviněno již 32 osob. O prvotní realizaci a obvinění provozovatelů autoškol, zkušebního komisaře a žadatelů o řidičské oprávnění jsme Vás informovali zde - https://policie.gov.cz/clanek/trestna-cinnost-pri-ziskavani-ridicskeho-opravneni.aspx.
Kriminalisté z Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se tímto rozsáhlým případem i nadále usilovně zabývají.
Od loňského srpna do dnešního dne zahájili trestní stíhání dalších 11 osob ve věku od 24 do 69 let převážně z Karlovarského kraje. Tyto osoby obvinili ze spáchání zločinu podplácení a čtyři z nich i z přečinu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu.
Mezi obviněnými jsou žadatelé o řidičské oprávnění skupiny B, kteří předali finanční hotovost v rozmezí od 15 000 do 50 000 korun provozovatelům autoškol, aby jim zajistili bezproblémové a úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Ti poté předávali finanční hotovost i zkušebnímu komisaři, který při závěrečné zkoušce odborné způsobilosti ve zkušební místnosti Městského úřadu na Chebsku naváděl některé osoby k označení správných odpovědí. Ve čtyřech případech předložili obviněné osoby k žádosti o řidičské oprávnění i lékařskou zprávu o zdravotní způsobilosti, o které věděli, že je padělaná.
Převážně se jednalo o žadatele, kteří přišli o řidičské oprávnění z důvodu porušování právních předpisů. Část z nich byli i žadatelé, kteří nikdy nevlastnili žádné řidičské oprávnění. Jedním z obviněných je také 35letý muž, který se takto zvýhodněně pokusil vykonat závěrečnou zkoušku, ale ani po dvou pokusech se mu to nepodařilo. Proto za sebe poslal svého bratra, který již vlastnil řidičské oprávnění na skupinu B, ale ten ani po třech dalších pokusech zkoušku úspěšně nevykonal.
V případě prokázání viny hrozí těmto jedenácti obviněným trest odnětí svobody až na 6 let. Trestní stíhání osob probíhá na svobodě.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
30. 5. 2025