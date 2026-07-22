Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - "Benátská! s Impulsem 2026"
Ve dnech 23. – 26. července proběhne v Liberci další ročník tradičního hudebního festivalu. Policisté jsou připraveni dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu i na veřejný pořádek.
Aktualizace ze dne 26. 7. 2026 v 11.45 hodin:
V rámci bezpečnostního opatření realizovaného v souvislosti s konáním hudebního festivalu "Benátská! s Impulsem 2026" nemuseli policisté řešit žádná závažná protiprávní jednání. V průběhu celého opatření provedli více jak čtyři sta kontrol motorových vozidel a jejich řidičů. Jeden z nich ovšem usedl za volant s vysloveným zákazem řízení motorových vozidel a v tomto případě policisté již také zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Dále v průběhu celého opatření policejní hlídky zkontrolovaly téměř čtyři sta osob a zaevidovaly 88 přestupků v dopravě a 17 přestupků ve veřejném pořádku.
Na závěr můžeme tedy konstatovat, že všem policistům nasazených do bezpečnostního opatření se po celou dobu konání hudebního festivalu podařilo zajistit veřejný pořádek i bezpečnost a plynulost silničního provozu. Nasazení policejních sil a prostředků bylo tedy zcela adekvátní k rozsahu a návštěvnosti několikadenní akce.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí
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Sportovní a volnočasový areál Vesec - Liberec bude ve dech 23. – 26. července 2026 hostit další ročník jednoho z největších hudebních festivalů v Libereckém kraji.
Stejně tak, jako i v uplynulých letech, zavítá pod Ještěd na festival „Benátská! s Impulsem 2026“ velký počet návštěvníků nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Mimo jiného i z těchto důvodů budou policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje připraveni dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků festivalu také nad veřejným pořádkem.
V rámci celé akce se budeme soustředit především na předcházení protiprávního jednání v oblasti drobných krádeží, na kontroly požívání omamných a psychotropních látek řidiči dopravních prostředků a pochopitelně také na bezpečnost a plynulost silničního provozu. V průběhu celého festivalu tak na bezpečnost budou dohlížet desítky dopravních a pořádkových policistů spolu s kriminalisty i psovody se služebními psy.
V souvislosti s tím upozorňujeme na navýšení počtu dopravních kontrol a kontrol osob. Žádáme řidiče a návštěvníky festivalu o trpělivost z důvodu možného časového prodlení souvisejícího právě s případnými kontrolami, neboť naším cílem je především vaše bezpečnost.
- Dodržujte pravidla v silničním provozu, respektujte dopravní značení a řiďte se pokyny policistů i pořadatelů.
- Před příjezdem do Liberce si zjistěte aktuální dopravní informace a seznamte se s omezeními v provozu na pozemních komunikacích.
Opravy - Mapa oprav - ŘSD s. p. (rsd.cz)
Česká republika - dopravní informace (dopravniinfo.cz)
- Parkujte pouze na vybraných a k tomu určených parkovištích.
Doprava a parkování Benátská! s Impulsem 2026
- Zkontrolujte si uzamčení a zajištění vašich vozidel a nenechávejte v nich žádné cennosti.
- Neponechávejte cenné věci bez dozoru ani ve stanech, pokud se rozhodnete využít stanového městečka k přespání v průběhu konání festivalu.
- A pamatujte, že alkohol ani drogy za volant nepatří!
22. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí