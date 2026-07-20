Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE 2: Další podvod s falešnou legendou
Oběť uvěřila falešné legendě.
Z dosavadního průběhu prověřování nevyplývá, že by osoba z poškozeného subjektu byla jakýmkoliv způsobem napojena na pachatele.
V současné době kriminalisté pracují s verzí, že se zaměstnanec organizace stal obětí sofistikovaného a předem připraveného podvodného jednání, v jehož důsledku vznikla škoda v řádu desítek milionů korun. Ve věci jsou nadále prováděny úkony trestního řízení a kriminalisté pokračují v intenzivním prověřování všech relevantních okolností případu.
mjr. Magdaléna Vlčková
27.7.2026
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V současné době jsou v rámci vedeného trestního řízení prováděny standardní procesní úkony směřující k řádnému objasnění případu. Úkony trestního řízení jsou vedeny ve věci na neznámého pachatele, a to pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Zaměřujeme se na zjišťování všech relevantních okolností, souvislostí a informací, které mohou přispět k objasnění věci.
Na případu od prvopočátku intenzivně pracují naši kriminalisté, kteří mu věnují maximální pozornost a zabývají se všemi souvisejícími informacemi a okolnostmi. Kriminalisté i nadále rovněž činí kroky vedoucí k minimalizaci škody a vypátrání pachatele.
S ohledem na rozsah zjištěné škody a množství průběžně získávaných informací však lze důvodně předpokládat, že práce kriminalistů bude vyžadovat delší časový prostor.
mjr. Magdaléna Vlčková
24.7.2026
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Od minulého týdne se zabýváme oznámením, dle něhož byly z účtu jedné z organizací veřejné správy na Královéhradecku převedeny finanční prostředky v řádech několika desítek milionů korun na různé bankovní účty. Vše zatím nasvědčuje tomu, že se jedná o podvod. Pachateli hrozí v takovém případě až desetiletý trest odnětí svobody. V tuto chvíli nemůžeme být konkrétnější, veškeré okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby vypátrali pachatele a minimalizovali vzniklou škodu.
Policisté ani pracovníci banky občany nekontaktují za účelem převedení finančních prostředků. Naši kriminalisté se s touto formou podvodů, kdy se pachatelé vydávají za policisty či bezpečnostní pracovníky banky a vyvíjí na svou oběť tlak k převedení financí, setkávají v Královéhradeckém kraji dnes a denně. Policie apeluje na veřejnost, aby byla maximálně obezřetná. Podvodníci jsou velmi přesvědčiví a jejich cílem je vyvolat strach a přimět vás k unáhlenému jednání.
mjr. Magdaléna Vlčková
20.7.2026