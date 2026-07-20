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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE 1: Další podvod s falešnou legendou

Oběť uvěřila falešné legendě. 

V současné době jsou v rámci vedeného trestního řízení prováděny standardní procesní úkony směřující k řádnému objasnění případu. Úkony trestního řízení jsou vedeny ve věci na neznámého pachatele, a to pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Zaměřujeme se na zjišťování všech relevantních okolností, souvislostí a informací, které mohou přispět k objasnění věci.

Na případu od prvopočátku intenzivně pracují naši kriminalisté, kteří mu věnují maximální pozornost a zabývají se všemi souvisejícími informacemi a okolnostmi. Kriminalisté i nadále rovněž činí kroky vedoucí k minimalizaci škody a vypátrání pachatele.

S ohledem na rozsah zjištěné škody a množství průběžně získávaných informací však lze důvodně předpokládat, že práce kriminalistů bude vyžadovat delší časový prostor.

mjr. Magdaléna Vlčková
24.7.2026

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Od minulého týdne se zabýváme oznámením, dle něhož byly z účtu jedné z organizací veřejné správy na Královéhradecku převedeny finanční prostředky v řádech několika desítek milionů korun na různé bankovní účty. Vše zatím nasvědčuje tomu, že se jedná o podvod. Pachateli hrozí v takovém případě až desetiletý trest odnětí svobody. V tuto chvíli nemůžeme být  konkrétnější, veškeré okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby vypátrali pachatele a minimalizovali vzniklou škodu.

Policisté ani pracovníci banky občany nekontaktují za účelem převedení finančních prostředků. Naši kriminalisté se s touto formou podvodů, kdy se pachatelé vydávají za policisty či bezpečnostní pracovníky banky a vyvíjí na svou oběť tlak k převedení financí, setkávají v Královéhradeckém kraji dnes a denně. Policie apeluje na veřejnost, aby byla maximálně obezřetná. Podvodníci jsou velmi přesvědčiví a jejich cílem je vyvolat strach a přimět vás k unáhlenému jednání.

mjr. Magdaléna Vlčková
20.7.2026
 

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