Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Akce „ZMIJOZEL“

MLADOBOLESLAVSKO- Kriminalisté mladoboleslavského TOXI týmu zadrželi 5 výrobců pervitinu.

Mladoboleslavským kriminalistům z TOXI týmu se podařilo odhalit organizovanou skupinu 5 osob, mužů ve věku od 25 do 47 let, která měla nakupovat chemikálie potřebné pro výrobu metamfetaminu a následně z nakoupených surovin drogu vyrábět a prodávat.



Kriminalisté ve spolupráci s libereckými kolegy jejich činnost monitorovali od července roku 2024 až do doby zadržení na začátku prosince 2024.



Pětice mužů se specializovala na celý proces výroby pervitinu, a to včetně nákupu potřebných chemikálií, neoprávněného obstarávání efedrinu a pseudoefedrinu na různých místech republiky a v Polsku a následnou výrobu pervitinu až po jeho distribuci koncovým uživatelům po České republice.



Kriminalisté v rámci realizace s krycím názvem ZMIJOZEL provedli celkem 5 domovních prohlídek, kdy dvě z nich realizovali za pomoci středočeské zásahové jednotky, a to na Mladoboleslavsku ve Středočeském kraji a na Jičínsku v Královehradeckém kraji. Jedna z realizací proběhla přímo ve chvíli, kdy podezřelí pervitin vyráběli.



Při domovních prohlídkách policisté zajistili 2 kompletní varny, kdy jedna z nich byla sofistikovaně ukryta v pivním sudu. Zajistili laboratorní varné sklo, všechny potřebné chemikálie a prekurzory k výrobě pervitinu, plastové kanystry a větší množství bílé krystalické látky o hmotnosti 2 kilogramů, kdy se zřejmě jedná o již vyrobený pervitin, který bude podroben odbornému zkoumání.

Podle kriminalistů měli muži pervitin vyrobit v desítkách případů, a to nejméně 8 kilogramů drogy. Mimo toho kriminalisté při domovní prohlídce zajistili i více jak milion korun v hotovosti, větší množství zlata, motorové vozidlo, ale i rodinný dům, u kterého je důvodné podezření, že byl zakoupen z výnosů drogové trestné činnosti.

U všech mužů kriminalisté zahájili trestní stíhání a obvinili je ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě odsouzení a prokázání další trestné činnosti, která je předmětem vyšetřování, jim může hrozit až 18letý trest odnětí svobody. Všichni obvinění mají za sebou trestní minulost spojenou s drogovou kriminalitou.

Trestní stíhání 3 mužů je vedeno vazebně, zbylí dva muži jsou již ve výkonu trestu odnětí svobody.





por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

19. ledna 2025

