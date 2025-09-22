Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Akce zaměřená na ubytovny na Rychnovsku
Policisté zkontrolovali více než stovku cizinců.
V uplynulých dnech proběhlo na území okresu Rychnov nad Kněžnou rozsáhlé bezpečnostní opatření zaměřené na dodržování zákona o pobytu cizinců, pátrání po osobách a věcech souvisejících s trestnou činností a na odhalování nelegální migrace.
Během čtyřhodinové ranní akce, které se zúčastnily tři desítky policistů nejen z pořádkové policie, ale i rychnovští kriminalisté s psovodem a policisté z odboru cizinecké policie ve spolupráci s královéhradeckými policisty Mobilní jednotky Ředitelství služby cizinecké policie, bylo zkontrolováno celkem 19 ubytoven a provedeno 137 kontrol osob.
Policisté při akci zadrželi 34letého cizince, který jim při kontrole předložil padělaný řidičský průkaz. Cizinečtí policisté z oddělení dokumentace muži následně sdělili podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny, za což cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 3 léta nebo zákaz činnosti. Dále odhalili jednu osobu v pátrání vedenou v Schengenském informačním systému, na kterou bylo vyhlášené pátrání po pobytu.
Navíc jeden z kontrolovaných, padesátiletý muž, sám oslovil rychnovské kriminalisty a dobrovolně jim vydal umělecký předmět pocházející z již dříve objasněné majetkové trestné činnosti. Jednalo se o téměř metrovou loutku vyrobenou na zakázku, kterou dotyčný odcizil společně z dalšími věcmi z jedné z chalup na Kostelecku. Loutku policisté v následujících dnech předají jejímu majiteli.
Policie ČR bude v podobných cílených kontrolách pokračovat i v budoucnu, a to nejen v rámci prevence, ale i jako součást boje proti nelegální migraci a trestné činnosti.
22. září 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová