Akce v centru Prahy
Policisté prvního policejního obvodu se v rámci akce Centrum zaměřili na pouliční drogovou kriminalitu, pátraní po hledaných a pohřešovaných osobách nebo dohled na dodržování veřejného pořádku nejen na Wilsonově nádraží.
Policejní akce Centrum probíhala v pátek 10. října v odpoledních hodinách na území Prahy I a skončila v časných ranních hodinách v sobotu. V jejím průběhu se policisté a kriminalisté zaměřili na pouliční kriminalitu, odhalovaní pachatelů kapesních krádeží a na kriminalitu spojenou s drogami. V hledáčku byly i osoby hledané, pohřešované nebo osoby, které se v metropoli zdržují neoprávněně. Policisté provedli kontrolu Hlavního nádraží a okolí, Masarykova nádraží, Riegrových sadů a dalších vybraných lokalit. Ne vždy, bylo vše v pořádku. Zjistili tři mladistvé pod vlivem alkoholu, kdy jeden z nich, šestnáctiletý chlapec nadýchal pod jedno promile. Zajistili muže pachatele, který mladistvým alkohol opatřil. Nalezli dvě osoby v celostátním pátrání. Dále udělili přes dvacet pokut na úseku veřejného pořádku, dopravy i drog např. za to, že muž kálel na veřejném parkovišti mezi zaparkovanými vozidly. V několika případech policisté poradili bezradným zahraničním turistům s cestou, jak se dostanou na nádraží či do hotelu.
Ve stejnou dobu proběhla akce také na Praze II se stejným zaměřením jako měli jejich kolegové z jedničky. Policisté z dvojky zkontrolovali přes dvě stě osob a dvě stě padesát osobních vozidel. Udělili skoro tři desítky blokových pokud pro přestupky proti veřejnému pořádku a omezili na osobní svobodě celkem pět osob.
Podobné akce nejsou ojedinělé a na území metropole probíhají v průběhu roku opakovaně.
por. Mgr. Jan Rybanský
12. říjen 2025