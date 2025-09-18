Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Akce „Společně bezpečněji“
JESENÍK - Prezentační akce přilákala stovky návštěvníků
V rámci realizace projektu s názvem „Společně bezpečněji“ - „Razem bezpieczniej” proběhl 5. září 2025 v Jeseníku česko - polský den setkání a ukázek práce bezpečnostních složek z české i polské strany.
V pátek 5. září se areál Policie ČR v Jeseníku opět proměnil v místo plné sirén, ukázek a atraktivních prezentací složek integrovaného záchranného systému se svými polskými partnery. Tradiční oslava policejních narozenin přilákala širokou veřejnost, a to nejen studenty a rodiny s dětmi, ale i milovníky techniky a obdivovatele práce policistů, hasičů či záchranářů.
A že se bylo na co dívat. V rámci dynamických ukázek, které byly velmi hlučné, se představili policisté, hasiči, celníci, příslušníci vězeňské služby, ale také vojáci a záložáci.
Letošním tahákem byli bezpochyby policejní koně, kteří se po dlouhých deseti letech znovu ukázali v Jeseníku. Tito velcí policejní pomocníci předvedli, že umí víc než jen krásně cválat. Jejich ukázka výcviku a dovedností sklidila velký aplaus.
Na návštěvníky ale čekala i moderní policejní technika, zásahová vozidla hasičů, vybavení zdravotnických záchranářů nebo prezentace Horské služby. Každý si mohl vyzkoušet interaktivní soutěže a kvízy nebo navštívit doprovodný program v podobě nafukovacích atrakcí a lanovky.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě zázemí akce – městu Jeseník, obci Česká Ves, mikroregionu Jesenicko, Zlatohorsko, Žulovsko i Javornicko, MKZ Jeseník a Technickým službám Jeseník.
Moc děkujeme a my se už těšíme na příště!
por. Ing. Tereza Neubauerová
18. září 2025