Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Akce „Společně bezpečněji“

JESENÍK - Prezentační akce přilákala stovky návštěvníků 

V rámci realizace projektu s názvem  „Společně bezpečněji“  - „Razem bezpieczniej” proběhl 5. září 2025 v Jeseníku česko - polský den setkání a ukázek práce bezpečnostních složek z české i polské strany. 

V pátek 5. září se areál Policie ČR v Jeseníku opět proměnil v místo plné sirén, ukázek a atraktivních prezentací složek integrovaného záchranného systému se svými polskými partnery. Tradiční oslava policejních narozenin přilákala širokou veřejnost, a to nejen studenty a rodiny s dětmi, ale i milovníky techniky a obdivovatele práce policistů, hasičů či záchranářů.

A že se bylo na co dívat. V rámci dynamických ukázek, které byly velmi hlučné, se představili policisté, hasiči, celníci, příslušníci vězeňské služby, ale také vojáci a záložáci.

Letošním tahákem byli bezpochyby policejní koně, kteří se po dlouhých deseti letech znovu ukázali v Jeseníku. Tito velcí policejní pomocníci předvedli, že umí víc než jen krásně cválat. Jejich ukázka výcviku a dovedností sklidila velký aplaus.

Na návštěvníky ale čekala i moderní policejní technika, zásahová vozidla hasičů, vybavení zdravotnických záchranářů nebo prezentace Horské služby. Každý si mohl vyzkoušet interaktivní soutěže a kvízy nebo navštívit doprovodný program v podobě nafukovacích atrakcí a lanovky.

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě zázemí akce – městu Jeseník, obci Česká Ves, mikroregionu Jesenicko, Zlatohorsko, Žulovsko i Javornicko, MKZ Jeseník a Technickým službám Jeseník.

Moc děkujeme a my se už těšíme na příště!

por. Ing. Tereza Neubauerová

18. září 2025

