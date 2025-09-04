Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Akce PROSTOR
Policisté druhého policejního obvodu v rámci akce pátrali po hledaných a pohřešovaných osobách, dohlíželi na dodržování veřejného pořádku a řešili pouliční drogovou kriminalitu.
Policejní akce proběhla včera 3. září v odpoledních hodinách na území Prahy II., mj. v lokalitě Smíchov, Anděl, Hořejší nábřeží, Rašínovo nábřeží, Karlovo náměstí a skončila v časných ranních hodinách druhého dne. V jejím průběhu se desítky policistů a kriminalistů, zaměřili na potírání pouliční kriminality, především odhalovaní pachatelů kapesních krádeží a na kriminalitu spojenou s drogami. V hledáčku byly i osoby hledané, pohřešované nebo osoby, které se v metropoli zdržují neoprávněně. Policisté v průběhu několika hodin zkontrolovali přes šest set osob, několik stovek osobních automobilů, devět ubytovacích zařízení, živnostenských provozoven a squatů, kde se zdržují osoby bez domova. Uložili na sedm desítek pokut na úseku veřejného pořádku a držení drog v hodnotě přesahující padesát tisíc korun. V rámci akce policisté dopadli čtyři celostátně hledané osoby, jednu osobu podezřelou ze spáchání trestného činu a osm osob omezili na osobní svobodě pro různé delikty. V průběhu akce také poskytli psychologickou pomoc muži, který chtěl spáchat sebevraždu a následně ho předali do péče zdravotníkům.
Akce tohoto druhu probíhají několikrát do měsíce v celé metropoli. V průběhu uplynulých čtyř měsíců policisté druhého policejního obvodu v rámci těchto akcí zkontrolovali kolem 3200 osob, 3000 vozidel, desítky objektů a živnostenských provozoven. Odhalili na 500 dopravních, drogových a ostatních přestupků za něž udělili 430 blokových pokut v celkové částce 155000,- Kč, kdy zbytek byl oznámen příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Také vypátrali dvacet osob v celostátním pátraní, omezli na osobní svobodě 2 pachatele trestných činů.
por. Mgr. Jan Rybanský
4. září 2025