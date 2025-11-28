Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Akce Piscator
Moravskoslezští krajští kriminalisté z toxi týmu rozkryli rozsáhlou výrobu a distribuci pervitinu
Krajští kriminalisté z toxi týmu přistoupili k realizaci rozsáhlého protiprávního jednání týkajícího se výroby a prodeje drog na Frýdecko-Místecku a Ostravsku. Informace o možné trestné činnosti krajští kriminalisté rozpracovali v roce 2024 na základě poznatku od kolegů z Třince. V průběhu několika měsíců precizní práce se jim postupně podařilo ustanovit a ztotožnit podezřelé osoby a následně i zadokumentovat jejich nelegální jednání. Složitější to bylo o skutečnost, že osoby, které se na této trestné činnosti podílely, se snažily znesnadnit své odhalení a svou nekalou aktivitu krýt různými způsoby.
Naplánovaný policejní zásah byl tedy výsledkem dlouhodobé operativní činnosti a díky koordinovanému postupu se nakonec podařilo rozkrýt strukturu a zajistit důkazy, které svědčí o rozsáhlé výrobě a distribuci omamných látek.
Ve spolupráci s naší zásahovou jednotkou, Útvarem rychlého nasazení a zásahovou jednotkou Celní správy ČR byly na různých místech Moravskoslezského kraje ve stejný den a dobu zadrženy tři osoby. Kriminalisté následně provedli šest domovních prohlídek, šest prohlídek jiných prostor a zajistili několik kilogramů různých chemikálií sloužících k výrobě metamfetaminu. Dále také varnu a část varny, vyrobenou drogu, věci sloužící k distribuci, ale také například hotovost přes dva miliony korun a devět různých střelných zbraní.
Následovalo obvinění zadržených mužů ve věku od 40 do 56 let ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Je jim kladeno za vinu, že nejméně od konce roku 2023 do svého zadržení nejstarší obviněný měl opakovaně a ve velkém rozsahu dovážet do České republiky chemikálie a věci sloužící k nelegální výrobě drog. Následně tyto distribuovat dalším dvěma spoluobviněným, kteří měli vyrábět na různých místech, nejčastěji na Frýdecko-Místecku, drogu pervitin. Tuto pak prodávat buď zpět organizátorovi nebo dalším odběratelům, uživatelům. Kriminalisté zadokumentovali, že obvinění mohli za dobu svého působení vyrobit cca 23 kg drogy.
Všichni obvinění jsou stíháni vazebně a hrozí jim trest odnětí svobody až do výše 12 let.
Krajští kriminalisté na případu velice úzce spolupracovali i s kolegy z Polska, jelikož jeden z obviněných si obstarával chemikálie potřebné k výrobě drogy právě v sousedním státě. Díky této součinnosti polští kolegové zadrželi v Polsku dva jejich občany, kteří měli prodávat prekurzory právě nejstaršímu obviněnému. Při domovních prohlídkách zajistili přes 100 kg efedrinu, 106 kg tablet a 30 kg červeného fostoru. Toto protiprávní jednání si řeší ve své gesci.
mjr. Pavla Jiroušková
28. listopadu 2025