Akce moravskoslezské cizinecké policie
Tři cizinci budou muset opustit naši republiku.
Moravskoslezští policisté z odboru cizinecké policie se poslední uplynulou neděli na venkovní tržnici v Ostravě zaměřili na kontrolu cizinců. Zajímali se primárně o oprávněnost jejich pobytu v naší republice a legálnost zaměstnávání, kontrolovali také pravost a platnost dokladů. K „cizinářům“ se přidali policejní psovodi se psy a kolegové ze speciální pořádkové jednotky. Přítomni byli také pracovníci Celní správy ČR a Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.
Policisté se pohybovali po celém rozsáhlém areálu, na jeho vchodech a východech, procházeli i ubytovnu. Zkontrolovali v součtu téměř 260 cizinců, z nichž bylo přes 200 z třetích zemí a přes 50 občanů Evropské unie. Policisté zjistili při akci tři porušení zákona o pobytu cizinců na území ČR. Jednalo se o dva muže a jednu ženu, které zajistili za účelem ukončení pobytu na území České republiky. Muži byli ve věku 22 a 55 let a ani jeden z nich nepředložil policistům jakýkoliv doklad, který by je opravňoval k pobytu na území naší republiky. Nelegálnost jejich pobytu byla ověřena i v příslušných systémech. Třicetiletá cizinka sice předložila doklad, ale ten nebyl platný, jak policisté zjistili. Žena na základě žádosti je sice oprávněna pobývat na území sousedního státu, nikoliv však u nás. Rovněž ona se na našem území tedy zdržovala nelegálně. V těchto případech vedou cizinečtí policisté s cizinci správní řízení, které končí rozhodnutím o opuštění území ČR.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 2. dubna 2026